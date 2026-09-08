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8 сентября 2026, 18:17 Читати українською

Логистика под ударами: НБУ прогнозирует рост инфляции

Обновленный в конце июля базовый сценарий Национального банка, согласно которому прогноз инфляции на 2026 год был ухудшен с 9,4% до 10,0%, а на 2027 год — с 6,5% до 6,9%, не учитывал новых атак на логистическую инфраструктуру и ее разрушение, в результате которых Лепушинский, пишет «Интерфакс-Украина».

Обновленный в конце июля базовый сценарий Национального банка, согласно которому прогноз инфляции на 2026 год был ухудшен с 9,4% до 10,0%, а на 2027 год — с 6,5% до 6,9%, не учитывал новых атак на логистическую инфраструктуру и ее разрушение, в результате которых Лепушинский, пишет «Интерфакс-Украина».► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорят в НБУ«По нашим текущим оценкам, дополнительный вклад именно перестраивания логистики и связанного с ней роста расходов может составить около 0,4−0,6 процентного пункта (в.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в НБУ

«По нашим текущим оценкам, дополнительный вклад именно перестраивания логистики и связанного с ней роста расходов может составить около 0,4−0,6 процентного пункта (в. п.) годовой инфляции на конец 2026 года», — отметил он.

По словам эксперта, основная часть этого эффекта будет проявляться осенью.

«В то же время о резком скачке цен речь не идет: эффект будет растянут во времени и частично будет сдерживаться конкурентной средой и более слабым спросом», — подчеркнул Лепушинский.

Он объяснил, что повреждение состава или распределительного центра не означает автоматического перенесения всех потерь в цену на полки, потому что логистика и хранение формируют около 8% средней потребительской цены, а бизнес через конкуренцию способен переводить в конечные цены лишь часть дополнительных затрат.

Читайте: В НБУ рассказали, как защитить сбережения от инфляции

Замглавы Нацбанка напомнил, что в июле потребительская инфляция ускорилась до 7,7% в годовом исчислении после 7,2% в июне.

В августе, по оперативным оценкам, ускорение продолжилось, что в целом соответствовало ожиданиям НБУ относительно динамики цен во втором полугодии, хотя инфляция оказалась несколько выше траектории июльского прогноза, отметил Лепушинский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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