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7 сентября 2026, 18:36 Читати українською

НДС на посылки до 150 евро: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

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В чем важность предлагаемых изменений:

  • Справедливые условия для бизнеса. Создание равных условий конкуренции для украинского производителя путем отмены льгот по уплате НДС для импорта.
  • Соответствие подходам ЕС. Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS — Import One Stop Shop).
  • Выполнение международных обязательств. Принятие Парламентом законопроектов открывает путь к получению Украиной финансирования от партнеров в объеме около 4 млрд евро. Они являются частью программы сотрудничества с МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) и условием макрофинансовой поддержки ЕС.
  • Дополнительные поступления в бюджет. Ожидается, что новые правила будут обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных поступлений в следующем году, которые будут направляться на нужды обороны.

Читайте: НДС на посылки до 150 евро: Рада попытается повторно отменить льготу

Законопроектами предлагается:

  • ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
  • ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
  • сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+95
Vakasan
Vakasan
7 сентября 2026, 18:40
#
Останню рубашку з украінця знять — за таку Європу стояв Майдан?
+
+80
Vlad UKR
Vlad UKR
7 сентября 2026, 19:10
#
Нове зелене покращення) Крадуть мільярдами, а з бідного населення останні копійки зрізати.
Може пора податок на вкрадені мільярди запровадити за 7 років накрали не перерахувати.
+
+7
TAN72
TAN72
7 сентября 2026, 19:42
#
Морковку вы будете есть ,а не прибыль
+
0
1Venger2
1Venger2
7 сентября 2026, 20:06
#
Гандони срані!!! Цей податок вводять, щоб прості люди купляли в перекупів в Україні, а не напряму. Ніяких виробників це не захищає. А захищає імпортерів китайських товарів!!!
Тварини кочені, шось я не бачу щоб антикорупційні закони від яких залежить виділення грошей так само продвигали…
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