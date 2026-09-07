НДС на посылки до 150 евро: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро , заказанных через маркетплейсы. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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В чем важность предлагаемых изменений:

Справедливые условия для бизнеса. Создание равных условий конкуренции для украинского производителя путем отмены льгот по уплате НДС для импорта.

Соответствие подходам ЕС. Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS — Import One Stop Shop).

Выполнение международных обязательств. Принятие Парламентом законопроектов открывает путь к получению Украиной финансирования от партнеров в объеме около 4 млрд евро. Они являются частью программы сотрудничества с МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) и условием макрофинансовой поддержки ЕС.

Дополнительные поступления в бюджет. Ожидается, что новые правила будут обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных поступлений в следующем году, которые будут направляться на нужды обороны.

Читайте: НДС на посылки до 150 евро: Рада попытается повторно отменить льготу

Законопроектами предлагается:

ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;

ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;

сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (ПЭП) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.