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7 сентября 2026, 18:16 Читати українською

В НБУ рассказали, как защитить сбережения от инфляции

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому сохранять все сбережения наличными или на текущем счете — не лучшая стратегия. В то же время гривневые депозиты и ОВГЗ сейчас дают доходность, которая может превышать ожидаемый уровень инфляции. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому сохранять все сбережения наличными или на текущем счете — не лучшая стратегия.

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Как защитить сбережения от инфляции

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому за ту же сумму сегодня можно приобрести меньше товаров и услуг, чем год назад. Поэтому хранить сбережения наличными деньгами или на текущем банковском счете — не лучший способ защитить их от обесценения.

В то же время, существуют финансовые инструменты, которые позволяют не только хранить средства, но и получать на них доход.

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Одним из таких вариантов гривневые срочные депозиты. В настоящее время ряд украинских банков предлагает по ним доходность на уровне 15−17% годовых. После уплаты налогов фактическая доходность составляет около 12−13%.

Еще одним инструментом для сохранения средств являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Приобрести государственные облигации сегодня можно, в частности, через мобильные приложения банков. Доходность гривневых ОВГЗ составляет от 13% до почти 17% годовых. При этом полученный от них доход не облагается налогом.

Чтобы оценить, насколько эти инструменты позволяют защитить сбережения от инфляции, их доходность следует сравнить с прогнозами по росту цен.

По данным опросов, украинцы ожидают, что в следующем году инфляция составит около 10%. В то же время, банки и финансовые аналитики прогнозируют более низкий показатель — на уровне 8−9%. Национальный банк Украины имеет еще более оптимистичный прогноз и ожидает, что в следующем году инфляция замедлится до уровня ниже 7%.

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Таким образом, текущая доходность основных гривневых инструментов для сбережений превышает даже самые высокие из приведенных прогнозов по предстоящей инфляции. Это означает, что при благоприятном развитии ситуации депозиты и ОВГЗ могут не только сохранить покупательную способность сбережений, но и обеспечить их реальный рост.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
lider2000
lider2000
7 сентября 2026, 18:55
#
Все просто, нужно посмотреть где и как хранит деньги глава НБУ и сделать также. Это точно не гривны и не укр банки.
+
+11
Олександр Савчук
Олександр Савчук
7 сентября 2026, 21:08
#
Декларація Пишного за 2025 у відкритому доступі, з цінних паперів:
у нього 4420 шт гривневих ОВДП;
у його дружини 248 шт доларових ОВДП.
Там багато чого ще: [public.nazk.gov.ua/documents/dc9bd190−8d13−45c4-a90f-308cb0db4a09]
+
+22
TAN72
TAN72
7 сентября 2026, 19:46
#
Сказочники
+
0
Александр Сердюк
Александр Сердюк
7 сентября 2026, 22:19
#
Поделитесь своим секретами сохранения или приумножения капитала ?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
7 сентября 2026, 20:25
#
«несіть ваші грошики, ми закопаємо і через рік ви отримаєте на 17% більше» — але це не точно))). Нагадує казку про буратінів))
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