Кабмин разрешил работу компаний без укрытий, но только с согласия работников

Кабинет Министров ввел два уровня воздушной угрозы — желтый и красный — и определил отдельные правила работы бизнеса, учебных заведений и общественного транспорта для каждого из них. При желтом уровне предприятия смогут продолжать деятельность при наличии укрытия, а объекты, не имеющие его, получат до трех месяцев на обустройство защитного помещения. Об этом пишет biz.ligazakon.

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Субъекты хозяйствования

Во время «желтого» уровня субъекты хозяйствования независимо от формы собственности могут вести деятельность на объектах, где имеется временное или постоянное укрытие для персонала и посетителей. Формула нормы охватывает обе категории лиц, поэтому вместимость укрытия оценивается не только по штатной численности работников, но и по потоку посетителей.

Объекты без укрытия получили ограниченное по времени право на работу: деятельность допускается по согласованию с трудовым коллективом до обустройства укрытия, но не дольше, чем в течение трех месяцев со дня вступления в силу. Согласование с трудовым коллективом сформулировано без требований к форме и процедуре, однако само условие остается обязательным.

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Пребывание посетителей на таких объектах осуществляется по их собственному усмотрению. Действие нормы распространяется только на объекты без укрытия; обязанность субъекта хозяйствования информировать об отсутствии укрытия текст не устанавливает.

Особенности деятельности отдельных субъектов хозяйствования вынесены за пределы настоящего акта и определяются отдельным постановлением Кабинета Министров Украины, поэтому до его принятия действует общий режим.

Учебные заведения

Образовательный процесс во время «желтого» уровня приостанавливается, за исключением учебных заведений, в которых имеются оборудованные защитные сооружения гражданской обороны. Критерий для сферы образования более строгий, чем критерий для бизнеса: временное укрытие, достаточное для субъекта хозяйствования, для сохранения образовательного процесса непригодно.

Последствия для объектов смешанного назначения очевидны — в одном здании учебное заведение приостанавливает работу, тогда как соседний арендатор сохраняет право работать. Норма устанавливает именно приостановку образовательного процесса, не определяя его формы, поэтому переход на дистанционное обучение не подпадает под предмет регулирования.

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Транспорт и комендантский час

Днепропетровской, Харьковской областным и Киевской городской госадминистрациям (военным администрациям) рекомендовано обеспечить во время желтого уровня работу метрополитена в полном объеме, в частности перевозку через наземные участки к работающим подземным станциям, а во время «красного» уровня — в ограниченном режиме, с увеличением при необходимости количества наземных транспортных средств.

Форма предписания — рекомендация, поэтому фактический объем работы будет определяться актами соответствующих администраций. Особенности работы железнодорожного транспорта вынесены в отдельный проект акта с трехдневным сроком.

Военному командованию и военным администрациям рекомендовано в течение недели ввести комендантский час с 1 часа 00 минут до 5 часов 00 минут и определить другие особенности его введения с учетом ситуации с безопасностью в регионе. Военное командование сохраняет право на собственное усмотрение в отношении иной продолжительности и перечня территорий.

Информационный контур и технические параметры укрытия

Информирование о воздушных угрозах осуществляется с учётом дополнительной информации о цели, если таковая имеется, и категорий получателей — населения и субъектов хозяйствования. Существующие мобильные приложения наполняются данными из информационных систем Министерства обороны и Вооруженных Сил в течение одного дня, модернизация Единого государственного веб-портала электронных услуг должна быть завершена до 1 декабря 2026 г.

Показатель максимального избыточного давления взрыва в килопаскалях для желтого уровня определяется Министерством обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил в десятидневный срок. Значение этого параметра определяет, какие именно сооружения квалифицируются как пригодные укрытия, однако трехмесячный срок на их обустройство отсчитывается уже со дня вступления в силу.

Проектные решения первых дней переходного периода формируются при отсутствии утвержденного показателя.