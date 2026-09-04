Правительство вводит новые правила работы во время воздушных тревог

Кабинет Министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Изменения предполагают различные сценарии реагирования в зависимости от уровня опасности, а также новые рекомендации для бизнеса, транспорта, местных властей и общин. Об этом написал премьер-министр Сергей Корецкий.

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Что изменится во время тревог

Воздушные тревоги будут делиться на два уровня.

Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. В настоящее время бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности.

В частности, должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там, где такого доступа нет, правительство дает три месяца на решение вопроса.

Красный уровень будет действовать при повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара. Он будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.

Что изменится для транспорта

Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня.

Также при необходимости должно увеличиваться количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, больниц, станций метро и других важных объектов.

Комендантский час могут скорректировать

Кабмин также планирует усовершенствовать применение комендантского часа.

В частности, речь идет о Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозке пассажиров от и до вокзалов.

Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа — с 01:00 до 05:00.

Общины должны быстрее обустраивать укрытия

Отдельное требование правительства — ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах. Их следует использовать для защиты людей от обломков во время воздушных атак.

Цель перемен

Цель принятых решений — защитить людей и в то же время не допустить остановки работы городов, экономики и критической инфраструктуры из-за российских атак.

Правительство рассчитывает, что новый подход позволит объединить требования безопасности с необходимостью поддерживать работу бизнеса, транспорта и государственных сервисов.