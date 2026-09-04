Кабинет Министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Изменения предполагают различные сценарии реагирования в зависимости от уровня опасности, а также новые рекомендации для бизнеса, транспорта, местных властей и общин. Об этом написал премьер-министр Сергей Корецкий.
Правительство вводит новые правила работы во время воздушных тревог
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Что изменится во время тревог
Воздушные тревоги будут делиться на два уровня.
Желтый уровень будут объявляться в случае атаки дронов. В настоящее время бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности.
В частности, должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там, где такого доступа нет, правительство дает три месяца на решение вопроса.
Красный уровень будет действовать при повышенной угрозе ракетного или комбинированного удара. Он будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Что изменится для транспорта
Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня.
Также при необходимости должно увеличиваться количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, больниц, станций метро и других важных объектов.
Комендантский час могут скорректировать
Кабмин также планирует усовершенствовать применение комендантского часа.
В частности, речь идет о Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозке пассажиров от и до вокзалов.
Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа — с 01:00 до 05:00.
Общины должны быстрее обустраивать укрытия
Отдельное требование правительства — ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах. Их следует использовать для защиты людей от обломков во время воздушных атак.
Цель перемен
Цель принятых решений — защитить людей и в то же время не допустить остановки работы городов, экономики и критической инфраструктуры из-за российских атак.
Правительство рассчитывает, что новый подход позволит объединить требования безопасности с необходимостью поддерживать работу бизнеса, транспорта и государственных сервисов.
Комментарии - 1
а что делалось с устройством укритий с 2014 года?
…про «стену яценюка» все знают…
https://ru.slovoidilo.ua/articles/3969/2014−07−30/bomboubezhicsha-kieva-pustye-obecshaniya.html
Тут список бомбо убежищ еще в 2014 году…а что изменилось? и что порошенко сделал для создания новых укрыий?