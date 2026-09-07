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7 сентября 2026, 10:02 Читати українською

ЕЦБ готовится во второй раз повысить процентную ставку

Европейский центральный банк почти наверняка проведет второе повышение процентной ставки на следующей неделе. В то же время, чиновники ЕЦБ допускают возможность еще одного повышения до конца года. Об этом пишет Bloomberg.

Европейский центральный банк почти наверняка проведет второе повышение процентной ставки на следующей неделе.

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Повышение ставки

Ожидается, что следующее решение будет предусматривать повышение ставки на 0,25 процентных пункта. На этом фоне внимание смещается к тому, понадобится ли центральному банку еще один аналогичный шаг.

После завершения летнего перерыва и накануне публикации новых квартальных прогнозов, политики ЕЦБ оценивают ситуацию на фоне военных действий на Ближнем Востоке и нового роста цен на топливо. Европейская экономика при этом остается в значительной степени зависимой от импорта энергоносителей.

Читайте: ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставки

Рост инфляции

Последние данные свидетельствуют о том, что инфляция в еврозоне в августе возросла до 3,3%. Это самый высокий показатель почти за три года, существенно превышающий целевой уровень ЕЦБ в 2%.

В отличие от Федеральной резервной системы США ЕЦБ четче демонстрирует готовность к превентивному усилению монетарной политики. Если новые данные подтвердят устойчивый рост цен, это может усилить позицию приверженцев дальнейшего повышения ставок.

В то же время, последние показатели инфляции дали ЕЦБ определенные основания для оптимизма. В частности, базовый показатель инфляции неожиданно замедлился. Несмотря на это, чиновники, похоже, не готовы рисковать, в частности, из-за критики, которую центральный банк получил за позднюю реакцию на кризис стоимости жизни в 2022 году.

Что ждут инвесторы

Инвесторы в основном ожидают дальнейшего повышения монетарной ставки в декабре. При этом большинство экономистов до сих пор считают, что после сентябрьского решения ЕЦБ пока сделает паузу. Однако этот прогноз постепенно меняется: аналитики JPMorgan, Societe Generale и BNP Paribas в последние дни пересмотрели свои ожидания и спрогнозировали еще одно повышение ставки.

Напомним

Как писал «Минфин», Европейский Центробанк оставил три ключевых ставки без изменений по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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