Мошенники маскируют фейковые инвестиции под реальные проекты: как уберечься

Мошенники все активнее используют соцсети, мессенджеры и интернет-платформы, чтобы создать иллюзию настоящего инвестиционного проекта и привлечь новых «инвесторов». Для этого они создают псевдосообщества, распространяют ложную информацию о якобы прибыльных инвестициях и демонстрируют фейковые скриншоты заработков, пишет Госспецсвязи.

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Как работают мошеннические схемы

Мессенджеры часто используют для создания закрытых групп или чатов, где участникам показывают «успешные кейсы» и убеждают быстро перевести деньги.

В таких сообществах могут распространяться:

ложную информацию о «выгодных инвестициях»;

фейковые отзывы других участников;

поддельные скриншоты доходов;

призывы срочно вложить средства, чтобы «не упустить шанс».

На что следует обратить внимание

Мошенники также активно запускают рекламу в соцсетях. В ней обычно обещают:

быстрый заработок;

финансовую независимость;

пассивный доход без особых знаний;

высокая прибыль без рисков.

Именно такие обещания должны насторожить пользователей. Гарантированный высокий доход, особенно без опыта и рисков, часто является признаком мошеннической схемы.

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Как уберечься от мошенников

Чтобы не потерять деньги, следует придерживаться базовых правил финансовой безопасности:

проверять информацию о компании только из официальных источников;

критически относиться к обещаниям быстрого заработка;

не осуществлять перевод средств по требованию неизвестных лиц;

не устанавливать программы удаленного доступа на устройство по совету «инвестиционных консультантов»;

в случае сомнений воздержаться от любых финансовых сделок.

Что делать в случае подозрения

Если предложение кажется слишком выгодным, лучше не торопиться с решением.

Перед переводом средств следует проверить компанию, ее регистрацию, лицензии, сайт, контакты и репутацию.

Если есть сомнения в подлинности инвестиционного проекта, безопаснее отказаться от участия, чем рисковать своими деньгами.