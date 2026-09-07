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7 сентября 2026, 9:03 Читати українською

Мошенники маскируют фейковые инвестиции под реальные проекты: как уберечься

Мошенники все активнее используют соцсети, мессенджеры и интернет-платформы, чтобы создать иллюзию настоящего инвестиционного проекта и привлечь новых «инвесторов». Для этого они создают псевдосообщества, распространяют ложную информацию о якобы прибыльных инвестициях и демонстрируют фейковые скриншоты заработков, пишет Госспецсвязи.

Мошенники все активнее используют соцсети, мессенджеры и интернет-платформы, чтобы создать иллюзию настоящего инвестиционного проекта и привлечь новых «инвесторов».
Фото: depositphotos

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Как работают мошеннические схемы

Мессенджеры часто используют для создания закрытых групп или чатов, где участникам показывают «успешные кейсы» и убеждают быстро перевести деньги.

В таких сообществах могут распространяться:

  • ложную информацию о «выгодных инвестициях»;
  • фейковые отзывы других участников;
  • поддельные скриншоты доходов;
  • призывы срочно вложить средства, чтобы «не упустить шанс».

На что следует обратить внимание

Мошенники также активно запускают рекламу в соцсетях. В ней обычно обещают:

  • быстрый заработок;
  • финансовую независимость;
  • пассивный доход без особых знаний;
  • высокая прибыль без рисков.

Именно такие обещания должны насторожить пользователей. Гарантированный высокий доход, особенно без опыта и рисков, часто является признаком мошеннической схемы.

Как мошенники в Telegram зарабатывают на вас: разбор схем финансового мошенничества (видео)

Как уберечься от мошенников

Чтобы не потерять деньги, следует придерживаться базовых правил финансовой безопасности:

  • проверять информацию о компании только из официальных источников;
  • критически относиться к обещаниям быстрого заработка;
  • не осуществлять перевод средств по требованию неизвестных лиц;
  • не устанавливать программы удаленного доступа на устройство по совету «инвестиционных консультантов»;
  • в случае сомнений воздержаться от любых финансовых сделок.

Что делать в случае подозрения

Если предложение кажется слишком выгодным, лучше не торопиться с решением.

Перед переводом средств следует проверить компанию, ее регистрацию, лицензии, сайт, контакты и репутацию.

Если есть сомнения в подлинности инвестиционного проекта, безопаснее отказаться от участия, чем рисковать своими деньгами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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