Мошенники все активнее используют соцсети, мессенджеры и интернет-платформы, чтобы создать иллюзию настоящего инвестиционного проекта и привлечь новых «инвесторов». Для этого они создают псевдосообщества, распространяют ложную информацию о якобы прибыльных инвестициях и демонстрируют фейковые скриншоты заработков, пишет Госспецсвязи.
Мошенники маскируют фейковые инвестиции под реальные проекты: как уберечься
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Как работают мошеннические схемы
Мессенджеры часто используют для создания закрытых групп или чатов, где участникам показывают «успешные кейсы» и убеждают быстро перевести деньги.
В таких сообществах могут распространяться:
- ложную информацию о «выгодных инвестициях»;
- фейковые отзывы других участников;
- поддельные скриншоты доходов;
- призывы срочно вложить средства, чтобы «не упустить шанс».
На что следует обратить внимание
Мошенники также активно запускают рекламу в соцсетях. В ней обычно обещают:
- быстрый заработок;
- финансовую независимость;
- пассивный доход без особых знаний;
- высокая прибыль без рисков.
Именно такие обещания должны насторожить пользователей. Гарантированный высокий доход, особенно без опыта и рисков, часто является признаком мошеннической схемы.
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Как уберечься от мошенников
Чтобы не потерять деньги, следует придерживаться базовых правил финансовой безопасности:
- проверять информацию о компании только из официальных источников;
- критически относиться к обещаниям быстрого заработка;
- не осуществлять перевод средств по требованию неизвестных лиц;
- не устанавливать программы удаленного доступа на устройство по совету «инвестиционных консультантов»;
- в случае сомнений воздержаться от любых финансовых сделок.
Что делать в случае подозрения
Если предложение кажется слишком выгодным, лучше не торопиться с решением.
Перед переводом средств следует проверить компанию, ее регистрацию, лицензии, сайт, контакты и репутацию.
Если есть сомнения в подлинности инвестиционного проекта, безопаснее отказаться от участия, чем рисковать своими деньгами.
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