Jefferies назвал три сценария роста золота выше $5 000

Jefferies разработал новую количественную модель ценообразования золота, которая предполагает достижение отметки $4 650 за унцию к концу года. Об этом пишет Іnvesting.

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Как построена новая модель

В отличие от традиционных подходов, модель отказывается от реальных процентных ставок и курса доллара США в пользу анализа резервной политики центральных банков и бюджетных дефицитов.

Прогноз предполагает примерно 5% роста относительно текущих спотовых цен. Для инвесторов в акции наиболее прямым способом участия в устойчивом ралли золота остаются крупные золотодобывающие компании и роялти-компании — в частности, Newmont и Agnico Eagle, чья выручка и свободный денежный поток механически увеличиваются по мере того, как реализованная цена золота превышает их совокупные затраты на поддержание производства.

Интеллектуальная основа новой модели начинается с диагноза: старая перестала работать.

«В 2024—2025 годах золото вышло за пределы своей исторической зависимости от реальных ставок и курса доллара», — отмечает Jefferies.

«В результате регрессионные модели, опирающиеся исключительно на эти традиционные ценовые факторы, как правило, дают оценку золота значительно ниже текущих спотовых уровней и не позволяют получить содержательных выводов в рамках текущего цикла».

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Вместо того чтобы латать устаревшую концепцию, Jefferies выстроил модель с нуля, сузив окно регрессии до 30 лет — с 1995 по 2025 год — и сосредоточив модель на трёх переменных: интенсивности диверсификации резервов, бинарном признаке того, превысило ли золото казначейские облигации США в резервах центральных банков, а также дефиците бюджета США как доле ВВП.

Переменная диверсификации резервов является наиболее оригинальным элементом модели. Jefferies определяет её как годовой объём чистых покупок золота центральными банками в тоннах, делённый на долю доллара в мировых валютных резервах, — коэффициент, который растёт как при увеличении покупок золота центральными банками, так и при снижении резервной доли доллара.

Аналитики Уолл-стрит утверждают, что этот единственный показатель отражает структурный сдвиг, который традиционные модели полностью упускают из виду.

«Наш анализ показывает, что глобальная диверсификация резервов в золото — преимущественно со стороны центральных банков (что ускорилось в последние годы) — наряду с более известными факторами, такими как бюджетное положение правительств развитых стран, является статистически значимым фактором, который в совокупности объясняет существенную долю годовой волатильности золота начиная с 1995 года», — написали аналитики.

Jefferies также намеренно исключил из регрессии краткосрочные процентные ставки США, рост денежной массы и индекс доллара США.

Компания признаёт, что эти переменные влияют на золото, однако утверждает, что они «косвенно учитываются через модели государственных расходов и решения центральных банков в области распределения капитала». Краткосрочные ставки, добавляет компания, по-прежнему остаются актуальным риском, который должен поддерживать повышенную волатильность золота, даже если они больше не являются якорем структурного прогноза.

Модель подкрепляет существующий прогноз Jefferies, превышающий консенсус: $4 500 за унцию во втором полугодии 2026 года и $5 000 за унцию в первом полугодии 2027 года. Компания характеризует эти прогнозы как подкреплённые, а не пересмотренные новой количественной работой.

«Модель укрепляет нашу уверенность в том, что структурные драйверы золота остаются в силе и что риски для спотовой цены в среднесрочной перспективе, скорее всего, смещены в сторону роста», — заявил Jefferies.

По мнению Jefferies, три экстремальных сценария способны самостоятельно вывести золото выше отметки $5 000 за унцию: возврат к бюджетным дефицитам эпохи пандемии COVID-19 на уровне около 14% ВВП, снижение доли доллара в мировых валютных резервах ниже 40%, или удвоение центральными банками текущих темпов покупки золота.

Сценарный анализ наглядно демонстрирует, насколько чувствительна модель к динамике резервов, — та же чувствительность формирует и основной риск снижения. Jefferies прямо указывает: «Наша модель, что неудивительно, показывает, что переход к чистым продажам со стороны центральных банков окажет существенное негативное влияние на золото». Разворот в накоплении золота центральными банками является наиболее очевидной угрозой для «бычьего» сценария.

Jefferies позиционирует модель как инструмент, полезный в части направления движения, а не как исчерпывающий инструмент, описывая её как средство для проверки существующих прогнозов, а не замену более широкого анализа.

Компания отмечает, что с начала 2024 года по период, охваченный отчётом, золото более чем удвоилось в цене — движение, которое, по её словам, «хорошо соответствует» ускорению глобальной диверсификации резервов в этот металл.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что золото в четверг, 3 сентября, снова подорожало, вернувшись выше отметки в $4400 за тройскую унцию. Спотовая цена металла выросла на 0,9% — до $4429,23. Декабрьские фьючерсы прибавили 1,4% — до $4474,75.