Золото вернулось выше $4400: рынок готовится к отчету США

Золото в четверг, 3 сентября, снова подорожало, вернувшись выше отметки в $4400 за тройскую унцию. Спотовая цена металла выросла на 0,9% — до $4429,23. Декабрьские фьючерсы прибавили 1,4% — до $4474,75. Об этом пишет Investing.com.

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Восстановление рынка

Рынок возобновляется после падения в начале недели. Основные причины нынешнего движения — более слабый доллар США и снижение доходности американских гособлигаций.

Индекс доллара в четверг снизился на 0,2% до 99,39.

Для золота это положительный фактор. Металл котируется в долларах, потому ослабление американской валюты удешевляет его для иностранных покупателей.

Падение доходности облигаций также играет в пользу золота. Металл не приносит процентный доход, поэтому его привлекательность растет, когда альтернативная доходность облигаций снижается.

Рынок просматривает ожидания по ФРС

Отдельный сигнал для золота пришел с рынка труда США.

По данным ADP, частные работодатели в августе создали всего 38 тыс. рабочих мест. Показатель оказался слабым и усугубил опасения по поводу замедления американской экономики.

Теперь главное внимание инвесторов приковано к официальному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу.

Слабый отчет может усилить ставки на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы. Для золота это положительный сценарий: более низкие ставки и доходность облигаций уменьшают альтернативную стоимость владения металлом.

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Рынок уже учитывает возможность изменения политики ФРС. В то же время ситуация остается нестабильной из-за инфляционных рисков.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция в США продолжает замедляться, а влияние тарифов постепенно слабеет.

Если пятничная статистика подтвердит охлаждение рынка труда, давление на ФРС с требованием сохранять жесткую политику может ослабить.

Нефть остается риском

Дополнительную неопределенность создает ситуация на нефтяном рынке.

Обострение конфликта между США и Ираном подпитало опасения перебоев со снабжением энергоносителей. Длительный рост цен на нефть может снова ускорить инфляцию.

Для золота это отрицательный сценарий.

Высокая инфляция заставляет ФРС дольше удерживать высокие ставки. Это поддерживает доллар и доходность гособлигаций — два фактора, традиционно давящих на золото.

Пока часть этих рисков отступила. Заявления Дональда Трампа о возможном краткосрочном характере боевых действий помогли сдержать рост нефтяных котировок.

На этом фоне золото получило место для отскока.

Спрос центробанков поддерживает рынок

Помимо ставок ФРС и валютного рынка золото поддерживает структурный спрос со стороны центральных банков.

В мае 2026 года мировые центробанки увеличили золотые резервы на 41 тонну, по данным Всемирного совета по золоту.

Центробанки увеличивают долю металла в резервах как инструмент диверсификации. Для рынка это означает наличие крупного покупателя, менее чувствительного к краткосрочным колебаниям цены.

Поэтому нынешняя коррекция золота не обязательно означает изменение долгосрочного тренда.

Ближайший тест для рынка — американский отчет о занятости.

Слабые данные могут снова поднять золото и вернуть его до максимумов. Сильный отчет, напротив, способен укрепить доллар и поднять доходность Treasuries, создав новое давление на металл.