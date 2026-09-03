Золото скачет в цене: стоит ли в него и дальше инвестировать, как в защитный актив?

Золото, на первый взгляд, ведет себя не совсем как защитный актив из-за слишком большой волатильности цен. Но почему тогда крупные инвесторы не отказываются от него, а, наоборот, увеличивают вложения, даже на фоне растущей цены, и каковы перспективы «золотых» цен на ближайшее будущее?

Последние несколько месяцев цены на золото то стремительно растут, то неожиданно проседают на несколько десятков, а то и почти на сотню долларов на унции за сессию.

Стоимость золота с 20 июля до 2 сентября 2026 года

Такие скачки котировок, казалось бы, должны были бы работать против золота, как защитного актива, который так любят иметь в своих портфелях все консервативные инвесторы. Но сейчас наблюдается парадоксальная ситуация: крупных игроков финансового рынка — от самых агрессивных спекулянтов до умеренных в рисках хедж-фондов и максимально консервативных центробанков — такие скачки «золотых» ценников не пугают.

Более того, даже в период максимальных ценовых ралли по золоту центральные банки продолжают активно его скупать, а проседания рассматривают, как шанс подешевле пополнить золотом свои запасы. Только за первое полугодие этого года центробанки мира уже купили около 346 тонн золота. Из этого объема 57 тонн приобретено в первом квартале. А во втором — на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке и «сложных» месседжей нового главы ФРС США Кевина Уорша о возможном скором изменении глобальной политики Федрезерва произошло резкое увеличение закупок до 289 тонн.

Ранее ФРС США рассматривался инвесторами и центральными банками ведущих стран, как главный «защитник» стабильности доллара и основной гарант действующей мировой финансовой системы. Но после того, как госдолг США преодолел отметку в $40 трлн, а стоимость его обслуживания выросла до $1 трлн, а перспективы разблокировки Ормузского пролива остаются туманными, роль золота, как защитного актива, только усиливается, а вот роль ФРС, как главной опоры мировой финансовой стабильности, снижается.

Именно поэтому, согласно недавних опросов руководства центральных банков, около 45% из них планируют дальнейшее увеличение своих золотых резервов в 2026 году, даже несмотря на все последние скачки цен на данный металл.

Постоянные ралли по золоту со скачками цен в пределах $200−300 на унции в течение несколько дней превращают оценку золотовалютных резервов центробанков в рулетку: при проседаниях котировок золота банки несут колоссальные потери, или стремительно получают огромный «плюс» в долларовом эквиваленте — при очередных взлетах котировок золота на мировом рынке.

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Но любому управляющему центральным банком сложно объяснить своему правительству и гражданам, почему резервы их страны то «худеют» в долларах на несколько миллиардов за пару дней, то увеличиваются «на ровном месте». В итоге, даже при самой взвешенной политике диверсификации рисков по золотовалютным резервам, любому руководству центробанка ситуация из-за постоянной глобальной переоценки золота «нравиться» не может.

С другой стороны, альтернатив у центральных банков по формированию своих резервов со здоровой структурой и без перекосов по рискам не так уж много. Как правило, это доллар (со всеми вышеописанными проблемами госдолга США), несколько других валют (в основном евро, швейцарский франк, британский фунт и японская иена). Но каждая из них сейчас не является панацеей от всех экономических бед. Далее — ценные бумаги, номинированные в этих валютах, активы и ценные бумаги в собственной денежной единице. В крипту центробанки особо вкладываться на уровне своих резервов не могут из-за высокой волатильности, а недвижимость, акции, облигации и другие фондовые инструменты — тоже активы со своими проблемами и рисками.

В итоге в силу этих причин золото останется для центробанков одним из главных инструментов сохранения своих резервов. Более того, его роль, как защитного актива, для инвесторов будет усиливаться на фоне всех геополитических катаклизмов последнего времени. А скачки в $200−300 на унции, которые еще 5−10 лет назад были бы сенсацией для мировых рынков, в текущих условиях теперь будут восприниматься финансовым рынком только как текущие колебания, но не более.

Что еще характерно для последнего времени, так это то, что даже ранее самые действенные рычаги текущего управления мировыми финансами, как, например, повышение/понижение Федрезервом своих процентных ставок и следующее за этим изменение доходности американских трежерис (что влияет на приток капиталов инвесторов в американскую экономику), в настоящее время не всегда отражается на отношении инвесторов к золоту.

Хотя такие действия Федрезерва и влияют напрямую на ценники золота. И, казалось бы, в определенное время инвесторы должны были бы избавляться от этого актива и переходить в более доходные инструменты, но этого не происходит.

Инвесторы продолжают «сидеть» в золоте, даже когда оно проседает. И наоборот — рассматривают такие моменты, как возможность просто купить его больше. То есть кризис глобального доверия к мировой финансовой системе на фоне растущих геополитических рисков приводит к тому, что число инвесторов, которые доверяют золоту больше, чем любым другим активам, постепенно растет.

Как пример: сейчас именно за счет того, что заявление главы ФРС США Кевина Уорша в Джексон-Хоуле 28 августа 2026 года указало на жесткую «ястребиную» позицию регулятора, инвесторы рассчитывают на рост процентных ставок Федрезерва в ближайшее время и, как следствие, на рост доходности по трежерис. А значит, они должны были бы активно уходить из золота в американские активы и укреплять этим позиции доллара.

Напомню, что Уорш заявил, что инфляция существенно не замедляется и остается выше целевого уровня в 2%, а рыночные условия недостаточно строгие. Также он отказался давать конкретные ориентиры по дальнейшему изменению процентных ставок, сделав политику регулятора менее предсказуемой. В итоге доллар США и доходность казначейских облигаций выросли, а котировки золота опустились ниже $4,4 тысяч за тройскую унцию.

Но при этом, обращаю внимание, что «сброса» золота ни центробанками, ни инвесторами особо не происходит. Они готовы сейчас нести «текущие потери» от ситуативных проседаний котировок золота и не спешат расставаться с этим активом, как они бы обязательно сделали при подобных событиях еще лет 10−15 назад.

Так же себя уже вел рынок и совсем недавно, когда котировки золота на событиях вокруг ближневосточного кризиса ситуативно проседали до уровней около $3 900 за унцию.

Очень быстро ценники по золоту снова взлетели существенно выше $4 200 за унцию, а сами центробанки «под шумок» в этот период как раз и скупали золото по «низким» ценам. Таким образом, подобные покупки центробанков были осознанным шагом, который не только удержал цену золота от дальнейшего падения, но и снова развернул ее в сторону роста.

Успели на этом тогда заработать и те спекулянты, которые вовремя уловили «призрачность» падения золота до уровней в $3 900 и покупали подешевевшее золото, и заработали на этом до $500−600 на унции, продав его недавно уже по $4 300−4 500.

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Стоимость золота с начала 2026 года по сентябрь 2026 года

И даже текущие, уже пересмотренные, прогнозы аналитиков (тот же Barclays) о повышении ставок ФРС США на 0,25% годовых в сентябре и декабре 2026 года пока этого расклада в настроениях инвесторов не изменили. Зарабатывая дополнительно на укреплении доллара и потенциальном повышении доходности американских трежерис, инвесторы тем не менее особо из золота не выходят. А наоборот, конвертируют получаемый выигрыш от сложившейся на момент ситуации на мировом фондовом рынке в новые покупки ситуативно чуть просевшего золота.

Мой прогноз при текущем развитии событий вокруг возможного повышения процентных ставок ФРС США на 0,25% годовых уже 16 сентября этого года — это коридор на сентябрь-октябрь в пределах $4 075−4 790 за унцию. Причем ситуативные проседания котировок к уровням около $4 100 возможны в моменты оглашений решений Федрезерва про процентным ставкам, а также в дни опубликования в сентябре-октябре американских данных по безработице, рынку труда и инфляции в Штатах.

Но после опубликования этих данных золото снова будет быстро восстанавливать свои позиции с постепенно восходящим трендом. И основной причиной такого не совсем стандартного поведения золота будет именно «страх» значительной части инвесторов по перспективам доллара на фоне растущей геополитической напряженности по всему миру. А «тихие» и продолжающиеся постоянно покупки золота центробанками будут только этому способствовать.