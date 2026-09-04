Марченко оценил непокрытую потребность бюджета-2027 в $32,6 млрд

Базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. В то же время, предварительно непокрытая потребность государственного бюджета на 2027 год оценивается в $32,6 млрд. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью Euronews.

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Замороженные активы россии должны работать в пользу Украины

По словам Марченко, Украина полностью поддерживает инициативы европейских государств по возвращению к использованию замороженных российских активов.

Министр подчеркнул, что в условиях, когда война может продолжаться и в следующем году, Украине нужны дополнительные источники финансирования.

Одним из возможных подходов он назвал перенесение функции хранения активов из бельгийской юрисдикции на уровень Европейского Союза.

Это позволило бы распределить ответственность между всеми государствами-членами ЕС и снизить риски для отдельных стран.

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Украина просит партнеров искать дополнительные источники поддержки

Марченко отметил, что действующая многолетняя финансовая перспектива ЕС завершается в 2027 году, а возможности для дополнительных взносов в пределах бюджета ограничены.

Именно поэтому Украина просит европейских партнеров рассмотреть дополнительные источники поддержки.

По словам Министра, это особенно важно на фоне усиления российских атак на логистическую и критическую инфраструктуру, а также подготовки Украины к сложной зиме.

Что обсуждали с МВФ

В ходе последней миссии Международного валютного фонда в Киеве стороны обсудили параметры бюджета и потребности Украины во внешнем финансировании.

По словам Марченко, оценки Украины и МВФ в целом совпадают.

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Реформы влияют на сроки финансирования

Министр также подчеркнул, что значительная часть реформ и законодательных решений напрямую связана с получением международной поддержки.

Правительство продолжает сотрудничество с Верховной Радой по принятию законодательства, необходимого для выполнения международных обязательств Украины.

Задержки с принятием таких законов могут оказывать влияние на сроки поступления средств и создавать дополнительные риски для выполнения бюджетных обязательств государства.

Что это значит

Украина входит в подготовку бюджета-2027 с большим объемом непокрытых потребностей и зависимостью от внешней помощи.

Ключевыми вопросами остаются стабильность международного финансирования, использование замороженных российских активов и быстрота выполнения реформ, от которых зависят следующие транши поддержки.