Доллар может вырасти до 50 или даже 54,5 грн: аналитик назвал причины

Курс доллара в 2027 году может вырасти до 50 грн, а при отрицательном сценарии — до 54,5 грн. Об этом в эфире День.LIVE заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, украинская экономика не сможет полностью избежать девальвации гривны, поскольку на валютный рынок продолжают давить структурные дисбалансы.

Что давит на гривну

Одним из главных факторов аналитик назвал ограничение экспорта из-за заблокированной портовой инфраструктуры.

Это уменьшает поступление экспортной выручки и усугубляет дефицит валюты на межбанковском рынке.

В таких условиях Национальному банку придется тратить больше международных резервов, чтобы покрывать нехватку валюты и сглаживать курсовые колебания.

Прогноз на 2026 год

Базовый сценарий на текущий год подразумевает выход курса до уровня около 46 грн за доллар.

По словам Шевчишина, это примерно на 3% выше текущих значений.

В то же время модели, учитывающие накопленный негатив, допускают проседание гривны до 47 грн за доллар.

Что это значит

Прогноз аналитика указывает на сохранение девальвационного давления на гривну.

Курс будет зависеть от ситуации с экспортом, объемов валютных интервенций НБУ, поступления внешнего финансирования и общего состояния экономики.

Если валютный дефицит будет усугубляться, в 2027 году доллар может перейти в новый, более высокий диапазон.