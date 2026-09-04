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4 сентября 2026, 11:45 Читати українською

Доллар может вырасти до 50 или даже 54,5 грн: аналитик назвал причины

Курс доллара в 2027 году может вырасти до 50 грн, а при отрицательном сценарии — до 54,5 грн. Об этом в эфире День.LIVE заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс доллара в 2027 году может вырасти до 50 грн, а при отрицательном сценарии — до 54,5 грн.

По его словам, украинская экономика не сможет полностью избежать девальвации гривны, поскольку на валютный рынок продолжают давить структурные дисбалансы.

Что давит на гривну

Одним из главных факторов аналитик назвал ограничение экспорта из-за заблокированной портовой инфраструктуры.

Это уменьшает поступление экспортной выручки и усугубляет дефицит валюты на межбанковском рынке.

В таких условиях Национальному банку придется тратить больше международных резервов, чтобы покрывать нехватку валюты и сглаживать курсовые колебания.

Прогноз на 2026 год

Базовый сценарий на текущий год подразумевает выход курса до уровня около 46 грн за доллар.

По словам Шевчишина, это примерно на 3% выше текущих значений.

В то же время модели, учитывающие накопленный негатив, допускают проседание гривны до 47 грн за доллар.

Что это значит

Прогноз аналитика указывает на сохранение девальвационного давления на гривну.

Курс будет зависеть от ситуации с экспортом, объемов валютных интервенций НБУ, поступления внешнего финансирования и общего состояния экономики.

Если валютный дефицит будет усугубляться, в 2027 году доллар может перейти в новый, более высокий диапазон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
4 сентября 2026, 14:02
#
Ничего страшного, мы же не долларом расплачиваемся в Украине, а гривной. Сейчас главное затянуть пояса и всем вместе работать на нашу победу. Любой здравомыслящий человек вместо покупки иностранной валюты предпочитает донатить Стерненко, Притуле, Чмутиу и United24 все равно.
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 сентября 2026, 14:15
#
Дуже смішно). Всі розумні давно гроші вивели, або тримають в валюті або товарах. Твоя перемога все примарніша, а притула і інші покидьки вже накрали достатньо, грошей їм більше не потрібно. Тобі залишається тільки затягувати пояс))
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0
dima damage
dima damage
4 сентября 2026, 14:46
#
Кличко знову підняв курс долара от негідник
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