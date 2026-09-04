Киевсовет поддержал решение о докапитализации Киевгорстроя

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Что предполагает документ

Документ предусматривает согласие на увеличение уставного капитала компании путем дополнительной эмиссии акций на сумму до 3 млрд грн с сохранением доли территориальной громады города Киева, которой принадлежит 99,87% акций холдинга.

Расчет суммы произведен в соответствии с Финансовым планом предприятия на 2026−2028 годы. После внесения соответствующих средств в городской бюджет на 2027 год для приобретения акций допэмиссии Киевгорстрой получит эффективный финансовый инструмент для обеспечения стабильной деятельности в течение 2027−2028 годов.

«Я искренне благодарен коллегам-депутатам и Киевскому городскому голове. Сегодня сделан весомый шаг в поддержку Киевгорстроя и дан четкий сигнал инвесторам: община и город — на их стороне. Предварительная докапитализация позволила нам возобновить работы на 11 площадках и в этом году мы готовим к вводу в эксплуатацию 6 жилых комплексов вместе с сетями. Привлечение дополнительных средств обеспечит непрерывность строительных процессов в 2027—2028 годах и позволит компании выполнить главное обязательство — достроить все объекты и передать ключи людям, в частности, военнослужащим и ветеранам войны», — отметил в. о. председателя правления ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Юрий Тихонович.

Он напомнил, что в настоящее время в строительный портфель Киевгорстроя входит 24 жилых комплекса на разных стадиях готовности, включая объекты, принятые на достройку от корпорации «Укрбуд» во исполнение распоряжения Кабмина № 772-р.

Юрий Тихонович также добавил, что решение о второй докапитализации Киевгорстроя не только снизит социальное напряжение среди тысяч семей инвесторов и восстановит доверие к рынку первичной недвижимости, но и будет иметь мощный мультипликативный эффект для всей экономики столицы.

Напомним

Как писал «Минфин», «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию первый ЖК после четырехлетнего перерыва. 28 июля 2026 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат, подтверждающий готовность ЖК «Подол Град» к эксплуатации, ЖК «Подол Град» официально введен в эксплуатацию.