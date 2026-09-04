3 сентября на заседании Киевского городского совета депутаты поддержали проект решения «О стабилизации финансового состояния Частного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала». «За» проголосовали 67 депутатов. Об этом сообщает Киевгорстрой.
Киевсовет поддержал решение о докапитализации Киевгорстроя
Что предполагает документ
Документ предусматривает согласие на увеличение уставного капитала компании путем дополнительной эмиссии акций на сумму до 3 млрд грн с сохранением доли территориальной громады города Киева, которой принадлежит 99,87% акций холдинга.
Расчет суммы произведен в соответствии с Финансовым планом предприятия на 2026−2028 годы. После внесения соответствующих средств в городской бюджет на 2027 год для приобретения акций допэмиссии Киевгорстрой получит эффективный финансовый инструмент для обеспечения стабильной деятельности в течение 2027−2028 годов.
«Я искренне благодарен коллегам-депутатам и Киевскому городскому голове. Сегодня сделан весомый шаг в поддержку Киевгорстроя и дан четкий сигнал инвесторам: община и город — на их стороне. Предварительная докапитализация позволила нам возобновить работы на 11 площадках и в этом году мы готовим к вводу в эксплуатацию 6 жилых комплексов вместе с сетями. Привлечение дополнительных средств обеспечит непрерывность строительных процессов в 2027—2028 годах и позволит компании выполнить главное обязательство — достроить все объекты и передать ключи людям, в частности, военнослужащим и ветеранам войны», — отметил в. о. председателя правления ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Юрий Тихонович.
Он напомнил, что в настоящее время в строительный портфель Киевгорстроя входит 24 жилых комплекса на разных стадиях готовности, включая объекты, принятые на достройку от корпорации «Укрбуд» во исполнение распоряжения Кабмина № 772-р.
Юрий Тихонович также добавил, что решение о второй докапитализации Киевгорстроя не только снизит социальное напряжение среди тысяч семей инвесторов и восстановит доверие к рынку первичной недвижимости, но и будет иметь мощный мультипликативный эффект для всей экономики столицы.
Напомним
Как писал «Минфин», «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию первый ЖК после четырехлетнего перерыва. 28 июля 2026 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат, подтверждающий готовность ЖК «Подол Град» к эксплуатации, ЖК «Подол Град» официально введен в эксплуатацию.
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