ЕЦБ предоставит банкам токенизированные центральные деньги для блокчейн-операций

Европейскому центральному банку необходимо самому начать работать с блокчейн-инфраструктурой, чтобы сохранить роль центральных денег в новой финансовой системе, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

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По ее словам, центральные банки должны фактически go on-chain, предоставляя токенизированные центральные банковские деньги для расчетов с активами на распределенных реестрах.

ЕЦБ уже развивает проекты Pontes и Appia.

Pontes должна связать существующую европейскую платежную инфраструктуру с блокчейн-платформами, в то время как Appia рассматривает более долгосрочную архитектуру токенизированного финансового рынка.

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Это отдельный проект от розничного цифрового евро.

Главной целевой аудиторией становятся банки, фонды и финансовые компании, которым необходимо рассчитываться по токенизированным облигациям, фондам и другим активам настоящими деньгами центрального банка.

Если такая инфраструктура заработает, блокчейн перестанет являться исключительно криптовалютной технологией и фактически станет одним из расчетных уровней традиционного рынка капитала.

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