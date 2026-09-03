В Sense Bank сменили руководство после дела НАБУ: что известно

Обязанности председателя правления Sense Bank будет временно выполнять заместитель председателя правления Елена Зубченко. Как сообщает Forbes Украина, она заменила Алексея Ступака, отстраненного от исполнения обязанностей после того, как он стал фигурантом материалов НАБУ.

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Кадровые изменения

О кадровых переменах банк сообщил 3 сентября. В Sense Bank заявили, что все должностные лица банка, упомянутые в материалах НАБУ, обнародованных 19 августа, уже отстранены от работы и не имеют доступа к управлению финансовым учреждением.

У Елены Зубченко более 20 лет профессионального опыта и раньше работала, в частности, в ПриватБанке и Министерстве финансов.

Параллельно продолжается формирование нового состава наблюдательного совета банка. В августе НБУ согласовал независимым членом совета международного банкира Петера Новака. В ближайшее время ожидается согласование еще двух кандидатов.

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После их назначения наблюдательный совет будет иметь достаточное количество членов для проведения правомочных заседаний. Именно она имеет полномочия, в частности, принять решение о прекращении полномочий председателя правления.

Предыстория

Ситуация вокруг Sense Bank накалилась 19 августа, когда НАБУ и САП сообщили о результатах спецоперации «Форест Гамп».

По версии следствия, правоохранители разоблачили схему легализации около 150 млн грн. Эти средства, по утверждению антикоррупционных органов, планировали использовать для внесения залога одному из фигурантов дела «Мидас».

Среди фигурантов производства НАБУ назвало главу правления Sense Bank и главу его наблюдательного совета.

По данным следствия, в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над банком и могли использовать его в собственных интересах.

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После публикации материалов НАБУ в головном офисе Sense Bank было проведено следственные действия. В банке подтвердили их проведение и заявили, что они касались отдельных работников.

Реакция Sense Bank и решение НБУ

В банке заявили о готовности сотрудничать с правоохранителями и подчеркнули, что финансовое учреждение продолжает работать в штатном режиме и выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами.

После этого Национальный банк поддержал предложение Кабинета Министров по отстранению Алексея Ступака на период служебного расследования.

2 сентября НБУ признал Ступака не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности и требовал принять меры для прекращения его полномочий.

В тот же день суд избрал Ступаку меру пресечения в виде залога 15 млн грн и возложил на него ряд процессуальных обязанностей.

Таким образом, в настоящее время Sense Bank фактически переходит к новому этапу управления: фигуранты расследования отстранены, правление временно возглавляет Елена Зубченко, а наблюдательный совет готовится к обновлению состава.