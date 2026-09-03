В США поступили в обращение монеты с портретом Дональда Трампа

В США в обращение и в продажу поступили монеты номиналом в один доллар , на которых изображен действующий президент Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-служба Монетного двора США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Как отмечается, монеты уже находятся в обращении и поступают в продажу.

Монеты стоят $61 за рулон на 25 монет и $154,5 — за пакет на 100 монет.

На долларовой монете изображен портрет Трампа и надпись Liberty 1776−2026, которая переводится как «Свобода 1776−2026». Также на монете есть надпись In God We Trust («В Бога верим») — лозунг, с 1956 года присутствующий на всей национальной валюте США.

Монета не содержит золота, а на 88,5 % состоит из меди.

Читайте также: Стало известно, какой дизайн будет монета Трампа стоимостью 1 доллар (фото)

Напомним

Как писал «Минфин», Монетный двор США планирует выпустить новую золотую монету номиналом в один доллар с профилем президента Дональда Трампа, посвященную юбилею страны. О планах выпустить новую монету сообщил министр финансов Скотт Бессент.

По словам главы Минфина, появление Трампа на монете призвано подчеркнуть силу американских ценностей и приверженность Соединенных Штатов идеалам свободы. Юбилейная дата связана с принятием Декларации независимости.