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3 сентября 2026, 9:42 Читати українською

НДС на посылки до 150 евро: Рада попытается повторно отменить льготу

Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект об отмене освобождения от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев после того, как депутаты 1 сентября отклонили доработанный законопроект № 15112-д и шесть альтернативных документов, пишет «Интерфакс-Украина».

Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект об отмене освобождения от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.

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По словам Гетманцева, другого варианта кроме принятия соответствующих изменений фактически нет. В то же время, он выступает против того, чтобы необходимые положения добавляли как отдельную правку к другому законопроекту.

«Мы же не должны заниматься с вами шулерством. У нас есть решение, которое мы должны принять в два чтения. У нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть консенсус. Вообще, должно быть, хоть его и нет, но должен быть консенсус относительно его принятия», — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что законодательные изменения должны быть приняты открыто, чтобы депутаты отдавали себе отчет в своем решении.

Читайте: Рада снова провалила отмену льготы до €150: НДС на посылки с AliExpress и Тему пока не будет

Почему вопрос посылок сверх важен

Отмена НДС-льгот для международных отправлений — не только вопрос налоговых поступлений от покупок в иностранных онлайн-магазинах. От принятия соответствующих законодательных изменений зависит исполнение Украиной структурных обязательств перед международными кредиторами.

Наряду со связанными изменениями в Таможенный кодекс, этот законопроект является условием получения Украиной около $0,7 млрд третьего транша по программе расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда.

Выполнение этих обязательств также связано со вторым траншем макрофинансовой помощи ЕС в размере €3,7 млрд. в рамках программы Ukraine Support Loan, общий объем которой составляет €90 млрд.

В новом меморандуме с МВФ Украина обязалась принять соответствующий закон как структурный маяк. Сначала это планировалось сделать до конца марта, а после просмотра программы крайний срок был перенесен на конец июля.

Однако Украина до сих пор не выполнила это условие. После встречи с представителями МВФ 1 сентября глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что из-за отсутствия прогресса с принятием необходимых законопроектов страна рискует не получить следующий транш МВФ на $1,66 млрд.

По ее словам, с программой МВФ связаны и другие источники международного финансирования, в том числе средства Европейского Союза.

Что изменится для покупателей

Для потребителей отмена льготы означает изменение правил налогообложения международных посылок. В настоящее время товары стоимостью до €150, поступающие международными почтовыми или экспресс-отправлениями, освобождены от НДС.

После отмены льготы налог будет распространяться и на такие покупки. Это может увеличить конечную стоимость заказов из иностранных онлайн-магазинов и маркетплейсов.

В то же время, окончательный финансовый эффект для покупателя будет зависеть от механизма администрирования налога, порядка его начисления и того, кто именно — продавец, маркетплейс или получатель — будет платить НДС.

Именно поэтому параллельно с законопроектом об отмене льгот парламент должен урегулировать таможенные процедуры, обязанности маркетплейсов-нерезидентов и правила определения валютного курса во время дистанционной продажи.

Отдельный законопроект № 14560 о таможенных формальностях парламент 1 сентября направил на доработку. Его положения должны обеспечить техническую основу новой системы налогообложения международных отправлений.

Таким образом, для потребителей вопрос не только в появлении нового налога. Важно также, как именно будет построена система его уплаты и не приведет ли она к дополнительным затратам или усложнению оформления небольших международных заказов.

Для государства ставки значительно выше: принятие законопроектов необходимо для выполнения договоренностей с МВФ и ЕС и соответственно сохранения доступа Украины к миллиардам долларов и евро международного финансирования.

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро .

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+5
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
3 сентября 2026, 10:36
#
«Ми ж не маємо займатися з вами шулерством»

Оговорився «по Фрейду»
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 сентября 2026, 11:40
#
Снова фуфло про то, что принятие этого закона повлияет на финансирование от мвф и ЕС. Будут давать деньги, особенно мвф, которое тупо подсадила Украину на крючок.
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