НДС на посылки до 150 евро: Рада попытается повторно отменить льготу

Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект об отмене освобождения от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро . Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев после того, как депутаты 1 сентября отклонили доработанный законопроект № 15112-д и шесть альтернативных документов, пишет «Интерфакс-Украина».

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По словам Гетманцева, другого варианта кроме принятия соответствующих изменений фактически нет. В то же время, он выступает против того, чтобы необходимые положения добавляли как отдельную правку к другому законопроекту.

«Мы же не должны заниматься с вами шулерством. У нас есть решение, которое мы должны принять в два чтения. У нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть консенсус. Вообще, должно быть, хоть его и нет, но должен быть консенсус относительно его принятия», — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что законодательные изменения должны быть приняты открыто, чтобы депутаты отдавали себе отчет в своем решении.

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Почему вопрос посылок сверх важен

Отмена НДС-льгот для международных отправлений — не только вопрос налоговых поступлений от покупок в иностранных онлайн-магазинах. От принятия соответствующих законодательных изменений зависит исполнение Украиной структурных обязательств перед международными кредиторами.

Наряду со связанными изменениями в Таможенный кодекс, этот законопроект является условием получения Украиной около $0,7 млрд третьего транша по программе расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда.

Выполнение этих обязательств также связано со вторым траншем макрофинансовой помощи ЕС в размере €3,7 млрд. в рамках программы Ukraine Support Loan, общий объем которой составляет €90 млрд.

В новом меморандуме с МВФ Украина обязалась принять соответствующий закон как структурный маяк. Сначала это планировалось сделать до конца марта, а после просмотра программы крайний срок был перенесен на конец июля.

Однако Украина до сих пор не выполнила это условие. После встречи с представителями МВФ 1 сентября глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что из-за отсутствия прогресса с принятием необходимых законопроектов страна рискует не получить следующий транш МВФ на $1,66 млрд.

По ее словам, с программой МВФ связаны и другие источники международного финансирования, в том числе средства Европейского Союза.

Что изменится для покупателей

Для потребителей отмена льготы означает изменение правил налогообложения международных посылок. В настоящее время товары стоимостью до €150, поступающие международными почтовыми или экспресс-отправлениями, освобождены от НДС.

После отмены льготы налог будет распространяться и на такие покупки. Это может увеличить конечную стоимость заказов из иностранных онлайн-магазинов и маркетплейсов.

В то же время, окончательный финансовый эффект для покупателя будет зависеть от механизма администрирования налога, порядка его начисления и того, кто именно — продавец, маркетплейс или получатель — будет платить НДС.

Именно поэтому параллельно с законопроектом об отмене льгот парламент должен урегулировать таможенные процедуры, обязанности маркетплейсов-нерезидентов и правила определения валютного курса во время дистанционной продажи.

Отдельный законопроект № 14560 о таможенных формальностях парламент 1 сентября направил на доработку. Его положения должны обеспечить техническую основу новой системы налогообложения международных отправлений.

Таким образом, для потребителей вопрос не только в появлении нового налога. Важно также, как именно будет построена система его уплаты и не приведет ли она к дополнительным затратам или усложнению оформления небольших международных заказов.

Для государства ставки значительно выше: принятие законопроектов необходимо для выполнения договоренностей с МВФ и ЕС и соответственно сохранения доступа Украины к миллиардам долларов и евро международного финансирования.

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро .

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.