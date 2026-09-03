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3 сентября 2026, 9:26 Читати українською

Транши под угрозой: Украина и МВФ обсуждают бюджет и реформы

В Киеве прошла рабочая встреча с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. Главными темами переговоров стали оценка финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы и подготовка сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

В Киеве прошла рабочая встреча с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем.

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Что обсудили стороны

В ходе консультаций представители Украины и МВФ проанализировали имеющиеся источники покрытия бюджетных нужд. Также стороны наработали план совместных действий по сохранению финансовой устойчивости государства.

По словам премьера, несмотря на регулярные сигналы воздушной тревоги представители Фонда продолжают очную работу в украинской столице.

Почему это важно

Переговоры проходят на фоне рисков для дальнейшего внешнего финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что следующий транш МВФ на $1,66 млрд оказался под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении структурных реформ и медленного принятия необходимых законопроектов.

Читайте: Украина может получить $1,66 млрд от МВФ до конца года

Кроме того, Верховная Рада не поддержала три законопроекта, принятие которых могло бы открыть Украине более $4 млрд международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы МВФ.

Что было раньше

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала переговоры в Киеве 31 августа. В фокусе консультаций — экономическая ситуация, потребности государственного бюджета и дальнейшее сотрудничество Украины с Фондом.

Читайте: Бюджет недополучил более 33 млрд грн: почему ситуация с госфинансами усложняется

Что это значит

От результатов переговоров с МВФ будет зависеть не только дальнейшее финансирование по программе Фонда, но и всеобщее доверие международных партнеров к способности Украины выполнять взятые обязательства.

Для бюджета на 2027 год это имеет особое значение, поскольку Украина нуждается в подтвержденных источниках покрытия расходов и стабильном графике внешней поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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EconomistPetya
EconomistPetya
3 сентября 2026, 10:17
#
Нужно делать по требованиям МВФ все, чтобы быстрее быть в ЕС и НАТО, не понимаю почему депутаты не голосуют за явно позитивные законопроекты, хотя Президент Зеленский сказал им это сделать. Уверен что СБУ и ГУР разберутся с этим.
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0
kadaad1988
kadaad1988
3 сентября 2026, 12:17
#
Прикольный стеб про «позитивные» законы!
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0
bosyak
bosyak
3 сентября 2026, 13:34
#
Напевно тому що по перше закони не «позитивні», а по друге, депутати мають захищати інтереси виборців, а не президента чи уряду. Держава трохи забула, що вона всього лише виконавча гілка влади і виконує те що вирішила законодавча. Демократія це складно, якщо йти по Вашому — нафіга тоді рада. Випустив президент указ та й все по тому.
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0
youknow
youknow
3 сентября 2026, 11:32
#
Що з вами «обсуждать», ви постійно «косячите», чим ви взагалі займались… хоча і так все зрозуміло ..«потужні менеджери».
Серед невиконаних зобов’язань: зміни у сфері державної служби, прозорий відбір прокурорів, посилення незалежності наглядових рад державних підприємств, виконання Стратегії захисту прав людини, а також поступове відкриття ринків газу та електроенергії.
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+15
kadaad1988
kadaad1988
3 сентября 2026, 12:25
#
Так у нас же есть «рынки» газа и электроэнергии!!! АЭС (Атомные станции)55% - 63% при себестоимости 50 копеек. Основа энергосистемы; зимой доля доходит до 58−63%, летом снижается из-за плановых ремонтов.ТЭС (Тепловые станции)12% - 15%Доля существенно сократилась из-за масштабных разрушений инфраструктуры (ранее составляла до 25−30%).ТЭЦ (Теплоэлектроцентрали)10% - 13%Обеспечивают комбинированную выработку тепла и электричества, доля традиционно выше в отопительный сезон.ГЭС (Гидроэлектростанции)5% - 7%Используются преимущественно для покрытия пиковых нагрузок в утренние и вечерние часы.ГАЭС (Гидроаккумулирующие)1.5% - 2%Маневренная генерация для балансировки энергосистемы.ВИЭ (Возобновляемые: СЭС, ВЭС)4% - 11%Суммарная доля «зеленой» энергетики сильно колеблется: от ~4% зимой до 11−19% в пиковые летние месяцы. Но тариф для населения впаривают по хотелкам 4% зеленого фуфла. Для бизнеса вообще беспридел: пооткрывали массу конторок с зиц председателями и штатом из трех человек, которые непонятным образом скупают все объемы электроэнергии и НИЧЕГО не делая перепродают бизнесу!!! Скоро с газом будет та же схема. Хотя и сейчас тариф на газ завышен , как минимум в два раза, а хотят довести до 40 гр. за куб , как минимум!
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bosyak
bosyak
3 сентября 2026, 13:38
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У Вас явні проблеми з цифрами. Наприклад немає такої собівартості на АЕС — 50 коп. Тариф не «впарюють», а визначають в незалежному органі. Бізнес платить ринкову ціну за електрику, і субсидує тарифи населення. «тариф на газ завышен» — також ні.
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