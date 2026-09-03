Транши под угрозой: Украина и МВФ обсуждают бюджет и реформы

В Киеве прошла рабочая встреча с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. Главными темами переговоров стали оценка финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы и подготовка сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что обсудили стороны

В ходе консультаций представители Украины и МВФ проанализировали имеющиеся источники покрытия бюджетных нужд. Также стороны наработали план совместных действий по сохранению финансовой устойчивости государства.

По словам премьера, несмотря на регулярные сигналы воздушной тревоги представители Фонда продолжают очную работу в украинской столице.

Почему это важно

Переговоры проходят на фоне рисков для дальнейшего внешнего финансирования Украины.

Ранее сообщалось, что следующий транш МВФ на $1,66 млрд оказался под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении структурных реформ и медленного принятия необходимых законопроектов.

Читайте: Украина может получить $1,66 млрд от МВФ до конца года

Кроме того, Верховная Рада не поддержала три законопроекта, принятие которых могло бы открыть Украине более $4 млрд международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы МВФ.

Что было раньше

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала переговоры в Киеве 31 августа. В фокусе консультаций — экономическая ситуация, потребности государственного бюджета и дальнейшее сотрудничество Украины с Фондом.

Читайте: Бюджет недополучил более 33 млрд грн: почему ситуация с госфинансами усложняется

Что это значит

От результатов переговоров с МВФ будет зависеть не только дальнейшее финансирование по программе Фонда, но и всеобщее доверие международных партнеров к способности Украины выполнять взятые обязательства.

Для бюджета на 2027 год это имеет особое значение, поскольку Украина нуждается в подтвержденных источниках покрытия расходов и стабильном графике внешней поддержки.