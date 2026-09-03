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3 сентября 2026, 9:10 Читати українською

ВАКС назначил главе Сенс Банка 15 млн грн залога, а НБУ требует его замены

Национальный банк признал председателя правления Сенс Банка Алексея Ступака таким, что не отвечает квалификационным требованиям по профессиональной пригодности, сообщил председатель регулятора Андрей Пышный во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.

Национальный банк признал председателя правления Сенс Банка Алексея Ступака таким, что не отвечает квалификационным требованиям по профессиональной пригодности, сообщил председатель регулятора Андрей Пышный во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансахПозиция НацбанкаРегулятор направил Кабинету Министров как владельцу банка требование о его замене.
Глава правления Сенс Банка Алексей Ступак

Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Позиция Нацбанка

Регулятор направил Кабинету Министров как владельцу банка требование о его замене.

Соответствующее решение профильный комитет Нацбанка единогласно принял 1 сентября на очном заседании с участием Ступака по результатам рассмотрения установленных фактов и наблюдательных наблюдений, уточнил Пышный.

Он отметил, что Кабмин как акционер государственного банка в условиях военного положения имеет полномочия принять решение о замене руководителя при отсутствии кворума в наблюдательном совете.

Читайте: НБУ официально сообщил свою позицию по делу Сенс Банка

Пышный сослался на норму законодательства, которая на период военного положения и в течение определенного срока после его прекращения дает органу управления госпредприятия или общему собранию хозяйственного общества с государственной долей более 50% право решать вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета, до избрания его нового состава.

Что вынес Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд 2 сентября избрал меру пресечения председателю правления государственного Сенс Банка Алексею Ступаку по делу «Форест Гамп».

ВАКС не взял Ступака под стражу и определил залог в размере 15 млн гривен.

Также суд возложил на него целый ряд процессуальных обязанностей. В частности, Ступак не должен выезжать за пределы Киева, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Кроме того, ему запретили общаться с другими фигурантами дела «Форест Гамп».

Читайте: НБУ проверит Сенс Банк на возможное вмешательство в систему во время внесения залога за Галущенко

Предыстория

Как писал «Минфин», 22 августа свои полномочия прекратил член наблюдательного совета Николай Гладышенко. Прекращение полномочий Гладышенко произошло по решению Кабинета Министров Украины. Правительство также приняло решение и об отстранении председателя правления банка Алексея Ступака. По словам премьера, решение было принято после обнародования антикоррупционными органами материалов по делу «Мидас».

19 августа НАБУ и САП сообщили о результатах спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, группа лиц легализовала 150 млн грн для внесения залога фигуранту дела «Мидас».

Среди фигурантов антикоррупционные органы называют бывшую замруководителя Офиса президента Ирину Мудрую, бывшего народного депутата, председателя правления Сенс Банка, председателя наблюдательного совета государственного банка и других лиц.

По данным НАБУ и САП, в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над Сенс Банком, что, по версии следствия, позволило им использовать банк в собственных интересах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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