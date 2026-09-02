Украина может получить $1,66 млрд от МВФ до конца года — Пидласа

Получение Украиной следующего транша МВФ оказалось под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении законодательных обязательств. Во время встречи с миссией Фонда в Киеве говорилось, в частности, о необходимости принять ряд законопроектов, гарантировать независимость НКРЭКУ и завершить кадровое обновление Счетной палаты. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

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Что нужно для получения транша

Для получения этого транша требуется среди прочего:

Подписать уже принятый законопроект о налогообложении цифровых платформ № 15111-д. Основным препятствием для подписания сейчас является правка по ПЭПам в этом законопроекте, которая ставит под риск финансирование от Европейского Союза.

Принять сопроводительный для налогообложения посылок законопроект 15112-д.

Принять изменения в закон о независимости НКРЭКУ и совершенствовании процедур назначения.

Назначить новых членов Счетной палаты (это следующий отдельный шаг после создания конкурсной комиссии, которую вчера Совет не поддержал).

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Кроме того, правительство должно подать в парламент три проекта законов (их голосование для в этом году не нужно). Остальные структурные маки — решение Кабмина или отдельных органов. Здесь задержки возникать вообще не должно.

«Когда мы говорим о следующем транше МВФ, то речь идет не только о $1,66 млрд бюджетного финансирования, потому что выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза», — подытожила Подласа.

Напомним

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