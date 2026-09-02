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2 сентября 2026, 8:15 Читати українською

Бюджет недополучил более 33 млрд грн: почему ситуация с госфинансами усложняется

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины без учета грантов поступило 1,7 трлн грн. В то же время план по доходам недовыполнен на 33,1 млрд грн. Почти половина этой суммы — 15,6 млрд грн — пришлась именно на август. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины без учета грантов поступило 1,7 трлн грн.

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Основные источники доходов бюджета

Наибольшими источниками наполнения общего фонда госбюджета за январь-август стали:

  • импортный НДС — 433,8 млрд грн;

  • налог на прибыль — 265,7 млрд грн;
  • НДФЛ и военный сбор — 245,9 млрд грн;
  • НДС с произведенных в Украине товаров — 218,3 млрд грн;
  • средства НБУ — 146,1 млрд грн;
  • импортный акциз — 119 млрд грн;
  • внутренний акциз — 88,1 млрд грн;
  • дивиденды и часть чистой прибыли госкомпаний — 56,2 млрд грн;
  • ввозная пошлина — 42,5 млрд грн;
  • рентная плата — 38,9 млрд грн.

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Военный сбор с июля 2026 года засчитывается в спецфонд и целенаправленно направляется на денежное довольствие военных ВСУ.

По каким доходам есть перевыполнение

Несмотря на общее недовыполнение, по отдельным статьям доходов бюджет получил больше плана.

В частности, перевыполнение зафиксировано за:

  • налогом на прибыль предприятий — на 29,2 млрд грн, или 12,4%;
  • НДФЛ и военным сбором — на 8 млрд грн, или 3,4%;
  • импортным акцизом — на 2,1 млрд грн, или 1,8%;
  • рентной платой — на 1,3 млрд грн, или 3,4%.

Где бюджет недополучил больше всего

В то же время план по основным бюджетообразующим налогам и сборам не выполнен почти на 84 млрд грн.

Наибольшие недопоступления пришлись на:

  • НДС с произведенных в Украине товаров — минус 35,6 млрд грн, или 14%;
  • импортный НДС — минус 23,8 млрд грн, или 5,2%;
  • внутренний акциз — минус 12,1 млрд грн, или 12%;
  • дивиденды и часть чистой прибыли госкомпаний — минус 11,6 млрд грн, или 17,1%;
  • ввозная пошлина — минус 573,8 млн грн, или 1,3%.

Сколько привлекли по международной помощи и ОВГЗ

В январе-августе на проведение расходов по общему фонду госбюджета использовано $20 млрд международной помощи.

От размещения ОВГЗ на финансирование общего фонда бюджета за восемь месяцев направлено 317 млрд грн.

В августе прирост составил лишь около 18 млрд грн.

Читайте: Украина рискует потерять 4,8 млрд евро из-за невыполненных обязательств

Основные расходы бюджета

Наибольшей статьей расходов остается оборона.

С начала 2026 года на нее направлено 1,8 трлн грн, или 62% всех расходов общего фонда.

Также среди самых больших категорий затрат:

  • погашение внутреннего и внешнего долга — 377,3 млрд грн;
  • социальная защита и поддержка ветеранов — 306,8 млрд грн;
  • обслуживание долга — 249,4 млрд грн;
  • программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 127,6 млрд грн;
  • зарплата учителей в школах — 102,3 млрд грн;
  • базовая и дополнительные дотации — 43,6 млрд грн.

Ситуацию усложняют риски с внешним финансированием

На этом фоне парламент провалил голосование за законы, являющиеся условиями для получения траншей макрофинансовой помощи и финансирования МВФ.

Речь идет о транше макрофинансовой помощи на $4,26 млрд и финансировании МВФ на $1,66 млрд.

Что это значит

Выполнение бюджета за восемь месяцев показывает, что ситуация с государственными финансами усложняется.

Доходы общего фонда отстают от плана, часть бюджетообразующих налогов проседает, а расходы остаются высокими из-за нужд обороны, долговых выплат и социальных обязательств.

В таких условиях риски сокращения расходов бюджета в ближайшее время растут, особенно если Украина не сможет вовремя выполнить условия для получения внешнего финансирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
Strain
Strain
2 сентября 2026, 9:35
#
Нажать вже давно зрозуміло що наша кріїна катиться у прірву з якої немає виходу навіть коли війна скінчиться.
І причин тому дуже багато. І одна з основних — солідарна система пенсій. І що саме цікаве навіть якщо буде уся політична воля щось змінити нічого не вийде. Зараз молодь віїзджає за кордон. Пропорція пенсіонерів до робітників катастрофічна. І якщо зараз гроші молодих пустити у власні заощадження на пенсії - де брати гроші пенсіонерам? Ну ще піднімати ще податки щоб гроші йшли і для старої схеми і для нової…

Для того щоб молодь залишалась в країні треба шоб зарплатня була хоча б 2000 евро. Скажіть сфери крім IT де можна заробляти 100 000 грн. І я наголошую що така зарплатня треба самє молоді! Молоді а не спеціалісту з 10 літнім досвідом.

І навіть у такій ситуації ось сухі цифри:
100 000 грн якщо офіційно то на руки буде 77 000 грн.
З них 20 000 аренда житла + 5000 комуналка. Тобто на руках 52 000 грн.
Ну і звісно мі ж кажемо що хочемо рівень життя нормальний. Тобто це авто і витрати десь 4000 грн на бензин. Кредит на те саме авто можна також врахувати але то ну таке.
48 000 грн. На їжу 20 000 грн. Знову таки ми ж хочемо не гречку їсти кожен день.

Так більш меньш можна жити. Але задайтесь питанням чи буде у найближчі 10 років ЗП 100 000 грн середньої по країні для молоді… Звісно ні. І молодь продовжить віїзджати за кордон де перспектив набагато більше. І ситуація продовжить погіршуватись. А ЕС кормити нас десятиліття не буде.
+
0
gorobezus
gorobezus
2 сентября 2026, 10:56
#
В ЕС далеко не везде 2000 евро на руки есть, еда в ту же цену, а вот жилье и услуги — гораздо дороже. Вопрос в том что молодняка и так мало, и свалят самые ценные — это да, а биомасса — останется. Плюс те кто останутся по возможности будут пахать вчерную — смысл в уплате налогов если выхлопа не видишь - для примера можем ту же медицину взять — кто пробовал лечиться бесплатно? Реформы необходимы, но они будут крайне непопулярны, ибо основной принцип который должен быть — кто не работает, тот не ест. А кто ж скажет, что с завтрашнего дня отменит льготы на проезд? Его же стадо сожрет.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
2 сентября 2026, 10:54
#
Бессонные ночи обеспечены, тем кто выполняет государственные тендеры и кому бюджет оплачивает в конце декабря. Деньги получат не только лишь все.
+
0
gorobezus
gorobezus
2 сентября 2026, 11:06
#
Поэтому с бюджетом нормальные люди и в лучшие годы старались не работать
+
0
Игорь УА
Игорь УА
2 сентября 2026, 11:20
#
Думаю что в этому году те, кто решает кому платить, а кому нет, существенно поднимут расценки на свои услуги.
+
0
gorobezus
gorobezus
2 сентября 2026, 11:04
#
А по поводу доходов все очень просто — численность плательщиков сокращается, и реальные доходы их — тоже. А расходные статьи только растут. При этом расходы на бюджетников не сокращаются, а даже растут. Причем растут затраты не на тех бюджетников которые полезны обществу, а на тех которые в лучшем случае бесполезны.
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