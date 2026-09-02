За восемь месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины без учета грантов поступило 1,7 трлн грн. В то же время план по доходам недовыполнен на 33,1 млрд грн. Почти половина этой суммы — 15,6 млрд грн — пришлась именно на август. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
Бюджет недополучил более 33 млрд грн: почему ситуация с госфинансами усложняется
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Основные источники доходов бюджета
Наибольшими источниками наполнения общего фонда госбюджета за январь-август стали:
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импортный НДС — 433,8 млрд грн;
- налог на прибыль — 265,7 млрд грн;
- НДФЛ и военный сбор — 245,9 млрд грн;
- НДС с произведенных в Украине товаров — 218,3 млрд грн;
- средства НБУ — 146,1 млрд грн;
- импортный акциз — 119 млрд грн;
- внутренний акциз — 88,1 млрд грн;
- дивиденды и часть чистой прибыли госкомпаний — 56,2 млрд грн;
- ввозная пошлина — 42,5 млрд грн;
- рентная плата — 38,9 млрд грн.
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Военный сбор с июля 2026 года засчитывается в спецфонд и целенаправленно направляется на денежное довольствие военных ВСУ.
По каким доходам есть перевыполнение
Несмотря на общее недовыполнение, по отдельным статьям доходов бюджет получил больше плана.
В частности, перевыполнение зафиксировано за:
- налогом на прибыль предприятий — на 29,2 млрд грн, или 12,4%;
- НДФЛ и военным сбором — на 8 млрд грн, или 3,4%;
- импортным акцизом — на 2,1 млрд грн, или 1,8%;
- рентной платой — на 1,3 млрд грн, или 3,4%.
Где бюджет недополучил больше всего
В то же время план по основным бюджетообразующим налогам и сборам не выполнен почти на 84 млрд грн.
Наибольшие недопоступления пришлись на:
- НДС с произведенных в Украине товаров — минус 35,6 млрд грн, или 14%;
- импортный НДС — минус 23,8 млрд грн, или 5,2%;
- внутренний акциз — минус 12,1 млрд грн, или 12%;
- дивиденды и часть чистой прибыли госкомпаний — минус 11,6 млрд грн, или 17,1%;
- ввозная пошлина — минус 573,8 млн грн, или 1,3%.
Сколько привлекли по международной помощи и ОВГЗ
В январе-августе на проведение расходов по общему фонду госбюджета использовано $20 млрд международной помощи.
От размещения ОВГЗ на финансирование общего фонда бюджета за восемь месяцев направлено 317 млрд грн.
В августе прирост составил лишь около 18 млрд грн.
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Основные расходы бюджета
Наибольшей статьей расходов остается оборона.
С начала 2026 года на нее направлено 1,8 трлн грн, или 62% всех расходов общего фонда.
Также среди самых больших категорий затрат:
- погашение внутреннего и внешнего долга — 377,3 млрд грн;
- социальная защита и поддержка ветеранов — 306,8 млрд грн;
- обслуживание долга — 249,4 млрд грн;
- программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 127,6 млрд грн;
- зарплата учителей в школах — 102,3 млрд грн;
- базовая и дополнительные дотации — 43,6 млрд грн.
Ситуацию усложняют риски с внешним финансированием
На этом фоне парламент провалил голосование за законы, являющиеся условиями для получения траншей макрофинансовой помощи и финансирования МВФ.
Речь идет о транше макрофинансовой помощи на $4,26 млрд и финансировании МВФ на $1,66 млрд.
Что это значит
Выполнение бюджета за восемь месяцев показывает, что ситуация с государственными финансами усложняется.
Доходы общего фонда отстают от плана, часть бюджетообразующих налогов проседает, а расходы остаются высокими из-за нужд обороны, долговых выплат и социальных обязательств.
В таких условиях риски сокращения расходов бюджета в ближайшее время растут, особенно если Украина не сможет вовремя выполнить условия для получения внешнего финансирования.
Комментарии - 6
І причин тому дуже багато. І одна з основних — солідарна система пенсій. І що саме цікаве навіть якщо буде уся політична воля щось змінити нічого не вийде. Зараз молодь віїзджає за кордон. Пропорція пенсіонерів до робітників катастрофічна. І якщо зараз гроші молодих пустити у власні заощадження на пенсії - де брати гроші пенсіонерам? Ну ще піднімати ще податки щоб гроші йшли і для старої схеми і для нової…
Для того щоб молодь залишалась в країні треба шоб зарплатня була хоча б 2000 евро. Скажіть сфери крім IT де можна заробляти 100 000 грн. І я наголошую що така зарплатня треба самє молоді! Молоді а не спеціалісту з 10 літнім досвідом.
І навіть у такій ситуації ось сухі цифри:
100 000 грн якщо офіційно то на руки буде 77 000 грн.
З них 20 000 аренда житла + 5000 комуналка. Тобто на руках 52 000 грн.
Ну і звісно мі ж кажемо що хочемо рівень життя нормальний. Тобто це авто і витрати десь 4000 грн на бензин. Кредит на те саме авто можна також врахувати але то ну таке.
48 000 грн. На їжу 20 000 грн. Знову таки ми ж хочемо не гречку їсти кожен день.
Так більш меньш можна жити. Але задайтесь питанням чи буде у найближчі 10 років ЗП 100 000 грн середньої по країні для молоді… Звісно ні. І молодь продовжить віїзджати за кордон де перспектив набагато більше. І ситуація продовжить погіршуватись. А ЕС кормити нас десятиліття не буде.