Бюджет недополучил более 33 млрд грн: почему ситуация с госфинансами усложняется

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины без учета грантов поступило 1,7 трлн грн. В то же время план по доходам недовыполнен на 33,1 млрд грн . Почти половина этой суммы — 15,6 млрд грн — пришлась именно на август. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

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Основные источники доходов бюджета

Наибольшими источниками наполнения общего фонда госбюджета за январь-август стали:

импортный НДС — 433,8 млрд грн;

налог на прибыль — 265,7 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор — 245,9 млрд грн;

НДС с произведенных в Украине товаров — 218,3 млрд грн;

средства НБУ — 146,1 млрд грн;

импортный акциз — 119 млрд грн;

внутренний акциз — 88,1 млрд грн;

дивиденды и часть чистой прибыли госкомпаний — 56,2 млрд грн;

ввозная пошлина — 42,5 млрд грн;

рентная плата — 38,9 млрд грн.

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Военный сбор с июля 2026 года засчитывается в спецфонд и целенаправленно направляется на денежное довольствие военных ВСУ.

По каким доходам есть перевыполнение

Несмотря на общее недовыполнение, по отдельным статьям доходов бюджет получил больше плана.

В частности, перевыполнение зафиксировано за:

налогом на прибыль предприятий — на 29,2 млрд грн, или 12,4%;

НДФЛ и военным сбором — на 8 млрд грн, или 3,4%;

импортным акцизом — на 2,1 млрд грн, или 1,8%;

рентной платой — на 1,3 млрд грн, или 3,4%.

Где бюджет недополучил больше всего

В то же время план по основным бюджетообразующим налогам и сборам не выполнен почти на 84 млрд грн.

Наибольшие недопоступления пришлись на:

НДС с произведенных в Украине товаров — минус 35,6 млрд грн, или 14%;

импортный НДС — минус 23,8 млрд грн, или 5,2%;

внутренний акциз — минус 12,1 млрд грн, или 12%;

дивиденды и часть чистой прибыли госкомпаний — минус 11,6 млрд грн, или 17,1%;

ввозная пошлина — минус 573,8 млн грн, или 1,3%.

Сколько привлекли по международной помощи и ОВГЗ

В январе-августе на проведение расходов по общему фонду госбюджета использовано $20 млрд международной помощи.

От размещения ОВГЗ на финансирование общего фонда бюджета за восемь месяцев направлено 317 млрд грн.

В августе прирост составил лишь около 18 млрд грн.

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Основные расходы бюджета

Наибольшей статьей расходов остается оборона.

С начала 2026 года на нее направлено 1,8 трлн грн, или 62% всех расходов общего фонда.

Также среди самых больших категорий затрат:

погашение внутреннего и внешнего долга — 377,3 млрд грн;

социальная защита и поддержка ветеранов — 306,8 млрд грн;

обслуживание долга — 249,4 млрд грн;

программа медицинских гарантий и скрининг здоровья — 127,6 млрд грн;

зарплата учителей в школах — 102,3 млрд грн;

базовая и дополнительные дотации — 43,6 млрд грн.

Ситуацию усложняют риски с внешним финансированием

На этом фоне парламент провалил голосование за законы, являющиеся условиями для получения траншей макрофинансовой помощи и финансирования МВФ.

Речь идет о транше макрофинансовой помощи на $4,26 млрд и финансировании МВФ на $1,66 млрд.

Что это значит

Выполнение бюджета за восемь месяцев показывает, что ситуация с государственными финансами усложняется.

Доходы общего фонда отстают от плана, часть бюджетообразующих налогов проседает, а расходы остаются высокими из-за нужд обороны, долговых выплат и социальных обязательств.

В таких условиях риски сокращения расходов бюджета в ближайшее время растут, особенно если Украина не сможет вовремя выполнить условия для получения внешнего финансирования.