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1 сентября 2026, 19:03 Читати українською

єОселя: более 28 тысяч семей приобрели собственное жилье на 50 млрд грн

За почти четыре года работы государственной программы доступной ипотеки есть дом собственное жилье приобрели более 28 тысяч украинских семей. Общая сумма выданных кредитов составила 50 млрд грн. Об этом на правительственном портале сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины.

За почти четыре года работы государственной программы доступной ипотеки есть дом собственное жилье приобрели более 28 тысяч украинских семей.

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Программа стартовала в октябре 2022 года и является частью государственной политики «Сделано в Украине», которая должна поддерживать спрос на украинское производство и стимулировать строительную отрасль.

Кто чаще всего пользуется єОселя

Больше кредитов по программе получили военнослужащие и представители сектора безопасности — 13 077 семей. Еще 685 кредитов пришлось на ветеранов.

Собственное жилье с помощью єОсели также приобрели:

  • 2377 внутренне перемещенных лиц;
  • 1890 медиков;
  • 1 888 педагогов;
  • 518 ученых.

Наибольшей возрастной группой среди заемщиков стала молодежь от 26 до 35 лет. На нее приходится 43,7% или 12 343 семьи.

По словам министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, программа одновременно помогает украинцам решать жилищный вопрос и создает дополнительный спрос на новое строительство.

Какое жилье покупают по программе

Почти половина приобретенного по селению жилья составляет недвижимость на первичном рынке — 46%. Из них 32% квартир и домов приобрели непосредственно у застройщиков.

Средняя площадь обретенного жилья составляет 56,3 квадратного метра. В среднем на одного члена семьи приходится 28,77 кв. м.

Чаще всего участники программы выбирали жилье в Киевской области — на нее приходится 28,9% заемщиков. На втором месте — Киев с показателем 21,6%.

В пятерку самых популярных направлений также вошли:

  • Львовская область — 6,5%;
  • Ивано-Франковская область — 4,8%;
  • Одесская область — 4,3%.

єОселя на прифронтовых территориях

Программой пользуются и жители областей, пострадавших от боевых действий.

Для таких территорий государство предусмотрело дополнительную поддержку: компенсацию 70% первого взноса, 70% ежемесячных платежей по ипотеке в течение первого года кредитования и до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы при оформлении кредита.

В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях этими условиями уже воспользовались 3605 семей. Общая сумма выданных им льготных кредитов составляет 12,528 млрд грн.

Сколько кредитов было выдано в 2026 году

С начала 2026 года программой является єОселя, которой воспользовалась 5541 украинская семья. Они получили льготные ипотечные кредиты на общую сумму около 11 млрд грн.

Реализацией программы занимаются Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжилье».

Кредиты по программе выдают банки-партнеры Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Источник: Минфин
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