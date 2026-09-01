Apple и OpenAI судятся из-за коммерческой тайны: что произошло

Apple и OpenAI продолжают судебный конфликт из-за обвинений в незаконном использовании коммерческих тайн. Apple утверждает, что бывший инженер компании Чанг Лю после перехода к OpenAI получил доступ к внутренним материалам Apple и использовал защищенные технологии в своей новой работе.

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В понедельник Apple подала еще один иск, в котором обвиняет OpenAI в возможном уничтожении улик, которые могли бы подтвердить эти нарушения.

В чем именно Apple обвиняет OpenAI

Первоначальный иск Apple касается двух бывших сотрудников — Чанга Лю и бывшего руководителя аппаратного направления Тана Ю Тана. По версии Apple они после перехода в OpenAI использовали конфиденциальные наработки бывшего работодателя, чтобы помочь компании развивать собственное направление потребительского оборудования.

Речь идет не об обычном трудоустройстве конкурентов. Apple утверждает, что бывшие сотрудники незаконно забрали или использовали коммерческие секреты, которые компания считает своей защищенной интеллектуальной собственностью.

Особое внимание Apple уделяет Чангу Лю. После увольнения в январе он продолжал иметь доступ к некоторым облачным ресурсам Apple. Компания заявляет, что он использовал неизвестную ранее уязвимость системы аутентификации, которая позволяла получать доступ к корпоративным данным уже после увольнения.

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OpenAI имеет другую версию. Компания утверждает, что Лю открывал отдельные файлы Apple не для собственных нужд, а по просьбе бывших коллег для выполнения их работы. По мнению OpenAI, проблема возникла из-за того, что Apple сама должным образом не закрыла доступ сотрудника после его увольнения.

Apple заявила об уничтожении улик

Новый этап конфликта связан с выданным Лю рабочим MacBook. Apple добилась его передачи для криминалистического анализа, однако утверждает, что OpenAI сделала это только спустя несколько недель.

По версии Apple, анализ ноутбука показал, что Лю и другие сотрудники OpenAI знали о его доступе к посторонним облачным хранилищам Apple.

Apple также утверждает, что после того, как Лю узнал расследование, в июне он попросил коллегу из OpenAI Ю-Тина Пэна уничтожить доказательства, и тот согласился.

Именно поэтому Apple просит суд разрешить ей ускоренно собирать доказательства для основного рассмотрения дела.

OpenAI называет иск Apple преувеличенным и утверждает, что документы, к которым имел доступ Лю, не связаны с его работой в OpenAI.

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Компания также считает, что Apple пытается использовать судебный процесс для ограничения возможности ее бывших сотрудников переходить на новую работу.

Отдельно OpenAI настаивает, что Apple не смогла достаточно ясно объяснить, какие именно технологии она считает коммерческой тайной и какие права интеллектуальной собственности были нарушены.

Чего требует Apple

Apple просит суд:

взыскать с OpenAI и других ответчиков денежную компенсацию, размер которой должен установить суд с учетом упущенной выгоды ;

; запретить OpenAI использовать оборудование, созданное на основе спорных технологий Apple;

обязать ответчиков уничтожить материалы , принадлежащие Apple;

, принадлежащие Apple; обеспечить доступ к доказательствам в рамках судебного разбирательства.

Предварительное слушание по судебному запрету назначено на 1 октября .

Таким образом, в центре спора — не сам факт перехода бывших сотрудников Apple в OpenAI, а вопрос, использовали ли они конфиденциальные технологии и данные бывшего работодателя для работы в новой компании. Apple также пытается доказать, что часть доказательств по делу могла быть намеренно уничтожена.