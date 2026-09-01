Отзыв месяца: Укрсиб отказал выдать карту из-за отсутствия «Дія.Підпис», законно ли такое требование

Как рассказал клиент в своем отзыве, 7 июля он обратился в отделение Укрсиббанка в Ровно по ул. Соборной, 106, чтобы получить карту, перевыпущенную по истечении срока действия предыдущей.

Менеджер провел идентификацию, оформил необходимые документы и направил клиента в кассу для завершения процедуры выдачи карты.

Однако на кассе клиенту отказали в выдаче карты. Причиной, по его словам, стало отсутствие активированного «Дія.Підпису» в приложении.

«На мои объяснения, что цифровой паспорт является действующим документом, а Дія.Підпис не используется для предъявления документа или его шеринга во время личного обслуживания в отделении, работник не отреагировала», — пишет автор отзыва.

В итоге получить уже готовую перевыпущенную карту он не смог.

По мнению клиента, ситуация выглядела особенно странной из-за того, что менеджер банка без проблем принял электронный паспорт для идентификации, а кассир на следующем этапе выдвинула дополнительное требование по «Дія.Підпису».

«Минфин» обратился к Укрсиббанку, чтобы выяснить, действительно ли наличие активированного «Дія.Підпису» является обязательным условием для получения перевыпущенной карты в отделении. Но банк по запросу «Минфина» комментария не предоставил.

Правовая оценка

Адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник считает, что в этой ситуации важно разграничить две процедуры: идентификацию клиента и подписание документов. Идентификация означает установление личности клиента по документу. При этом «Дія.Підпис» является средством электронного подписания документов.

Поэтому само по себе наличие или отсутствие «Дія.Підпису» не обязательно должно влиять на возможность получить уже изготовленную карту.

Если менеджер уже подтвердил личность клиента по электронному паспорту, а для получения перевыпущенной карты не требуется подписывать новый договор или другие документы, требование активировать «Дія.Підпис» непосредственно в кассе может свидетельствовать о несогласованности внутренних процедур банка.

«Это, скорее, предмет письменного запроса в банк с требованием объяснить правовое основание отказа, чем очевидное нарушение закона», — отмечает адвокат.

По его словам, окончательно оценить правомерность требования можно только после выяснения того, что именно предусматривает внутренний порядок банка.

В частности, нужно установить, подписывалось ли клиентом заявление на перевыпуск карты и предусматривает ли оно необходимость дополнительного подписания документов во время ее получения.

Юрист советует в подобной ситуации не ограничиваться устным объяснением работника банка. Клиенту следует попросить предоставить письменный отказ в выдаче карты с указанием конкретной причины и правового или внутреннего нормативного основания такого требования.

«На ее основании уже можно оценивать законность требования», — объясняет Илья Колесник.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

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