Павел Дуров объявил о запуске Gram-кошелька в Telegram

31 августа Павел Дуров объявил о запуске некастодиального Gram-кошелька внутри Telegram. Пока он доступен ограниченной группе пользователей, но в течение ближайших двух недель его планируют постепенно открыть для аудитории мессенджера, пишет Forklog.

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Что известно

По словам Дурова, валидаторы одобрили смарт-контракт кошелька, который позволит внедрять будущие обновления без миграции пользовательских активов.

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История Gram

Telegram представил блокчейн-проект Gram еще в 2018 году и привлек $1,7 млрд инвесторов. Однако в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В результате Telegram вернул инвесторам $1,2 млрд, уплатил $18,5 млн штрафа и отказался от проекта.

После выхода Telegram из проекта его развитие продолжило независимое сообщество разработчиков, переименовавшее токен в Toncoin. В 2026 году Дуров снова приобщился к развитию экосистемы.

В июне после голосования токен официально переименовали из Toncoin на Gram, вернув первоначальное название, которое планировали использовать еще в 2018 году.

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Что это значит для пользователей

Встроенный криптокошелек позволит пользователям Telegram присылать криптовалюту так же просто, как обычное сообщение без бирж, банковских переводов и посредников.

Для бизнеса это откроет возможность принимать платежи от аудитории более 1 млрд. пользователей без комиссий за транзакции.

В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на рост после заявления Дурова, токен Gram до сих пор находится в нисходящем тренде. Точную дату запуска нового криптокошелька Telegram пока не раскрыл — известно лишь, что он должен появиться до конца лета.