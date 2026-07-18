Гетманцев назвал срок принятия закона о криптоактивах

Верховная Рада уже в августе 2026 года планирует принять законопроект о виртуальных активах , который должен урегулировать рынок криптоактивов в Украине. Об этом в интервью Укринформу заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«Очень важный уже готовый законопроект (мне стыдно снова и снова обещать его принятие) о виртуальных активах. Этот документ должен быть принят уже в августе», — сказал он.

По словам Гетманцева, законопроект входит в список ключевых решений, которые парламент должен рассмотреть в ближайшее время.

До конца года депутаты также планируют принять новый Таможенный кодекс, законодательство о новых правилах налогообложения международных отправлений, законы о секьюритизации активов, негосударственные пенсионные фонды и стимулы для частных инвесторов.

Основные положения законопроекта о виртуальных активах

Законопроект о виртуальных активах устанавливает четкие правила налогообложения для физических и юридических лиц.

Для физических лиц:

Объект налогообложения: Прибыль от операций с виртуальными активами (разница между доходами от продаж и расходами на приобретение за год).

Льготный период: Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, при их продаже в течение 2026 года будет действовать льготная ставка налога на доходы (НДФЛ) в 5%.

Что не облагается налогом: Доходы от обмена одних виртуальных активов на другие, а также доход от продажи в пределах одной минимальной зарплаты в год.

Для юридических лиц:

Вводятся специальные правила корректировки финансового результата, аналогичные операциям с ценными бумагами.

НДС: Операции по выпуску, продаже и обмену большинства виртуальных активов не являются объектом обложения НДС. Исключение составляют NFT и токены, удостоверяющие право получения имущества или услуг.

Ограничение и контроль

Законопроект запрещает плательщикам единого налога совершать операции с виртуальными активами. Поставщики услуг, связанных с криптоактивами (биржи, обменники) также не смогут работать на упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, такие компании будут обязаны встать на учет в налоговых органах и ежегодно отчитываться об операциях своих клиентов-резидентов Украины.