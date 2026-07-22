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22 июля 2026, 11:38 Читати українською

Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram в Telegram для более миллиарда пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал до конца лета запустить встроенный некастодиальный криптокошелек для всех пользователей мессенджера. По его словам, это позволит более 1 млрд человек осуществлять мгновенные криптовалютные переводы без комиссии. Об этом сообщает Decrypt.

Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram в Telegram для более миллиарда пользователей

Новый кошелек будет работать с криптовалютой Gram (ранее Toncoin) и будет интегрирован непосредственно в Telegram.

Чем новый кошелек будет отличаться от нынешнего

В настоящее время в Telegram уже работает официальный бот @wallet, которым пользуются более 150 млн человек. Однако, этот сервис разработан компанией The Open Platform, а не самим Telegram.

Кроме того, в стандартном режиме @wallet является кастодиальным, то есть частные ключи от криптоактивов хранится сторонней компанией.

Новый Gram Wallet будет некастодиальным с момента запуска. Это означает, что только у пользователя будет доступ к своим частным ключам и полный контроль над криптоактивами. Простыми словами, деньги не сможет заблокировать или заморозить третья сторона.

Пока Telegram не сообщил, заменит ли новый кошелек существующий @wallet, или оба сервиса будут работать параллельно. Также неизвестно, будет ли он поддерживать другие криптовалюты, кроме Gram.

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«Наибольший запуск в истории»

Дуров назвал предстоящий релиз «величайшим запуском некастодиального криптокошелька в истории человечества».

Если интеграция произойдет одновременно для всех пользователей Telegram, это станет беспрецедентным событием. Для сравнения, один из самых популярных криптокошшельков MetaMask насчитывает всего десятки миллионов пользователей.

На фоне заявления Дурова токен Gram подорожал примерно на 7%, превысив отметку в $1,52. Его рыночная капитализация выросла до $4,18 млрд. В то же время это частично компенсировало почти 25-процентное падение, зафиксированное в течение большей части июля.

История Gram

Telegram представил блокчейн-проект Gram еще в 2018 году и привлек $1,7 млрд инвесторов. Однако в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В результате Telegram вернул инвесторам $1,2 млрд, уплатил $18,5 млн штрафа и отказался от проекта.

После выхода Telegram из проекта его развитие продолжило независимое сообщество разработчиков, переименовавшее токен в Toncoin. В 2026 году Дуров снова приобщился к развитию экосистемы.

В июне после голосования токен официально переименовали из Toncoin на Gram, вернув первоначальное название, которое планировали использовать еще в 2018 году.

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Что это значит для пользователей

Встроенный криптокошелек позволит пользователям Telegram присылать криптовалюту так же просто, как обычное сообщение без бирж, банковских переводов и посредников.

Для бизнеса это откроет возможность принимать платежи от аудитории более 1 млрд. пользователей без комиссий за транзакции.

В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на рост после заявления Дурова, токен Gram до сих пор находится в нисходящем тренде. Точную дату запуска нового криптокошелька Telegram пока не раскрыл — известно лишь, что он должен появиться до конца лета.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
NN NN
NN NN
22 июля 2026, 12:53
#
Будет 100 за грам
+
0
malfar
malfar
22 июля 2026, 13:45
#
200
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