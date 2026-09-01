Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро — депутат

Финансовый разрыв в государственных финансах Украины составляет около 49,5 млрд евро . Из этой суммы 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое Украина рассчитывала после договоренностей с партнерами, но до сих пор не получила. Об этом пишет народная депутат льга Василевская-Смаглюк.

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По словам Василевской-Смаглюк, еще 23,5 млрд евро — финансовый разрыв, для которого пока нет подтвержденных источников покрытия.

Почему Украина не получила часть средств

По словам премьера Сергея Корецкого, часть внешнего финансирования зависит от исполнения обязательств самой Украины.

В частности, правительство не обеспечило подготовку и принятие 44 нормативно-правовых актов, от которых зависит финансирование на 10,6 млрд. евро.

Еще 2 млрд евро привязаны к законам, уже принятым Верховной Радой, но которые пока не подписал Президент.

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Какие средства еще можно получить

По озвученным данным, 6,25 млрд евро у Украины еще есть шанс получить.

В то же время, еще 5,5 млрд евро зависят от 17 законопроектов, которые должно подготовить правительство. Пока эти законопроекты еще не подготовлены.

Общая структура разрыва

Итак, из общей потребности в 49,5 млрд евро:

26 млрд евро — ожидаемое внешнее финансирование, которое Украина пока не получила;

23,5 млрд евро — финансовый разрыв без подтвержденных источников покрытия.

Что это значит

Ситуация с государственными финансами зависит не только от решений международных партнеров, но и выполнения Украиной собственных обязательств.

Часть средств может быть разблокирована после подготовки и принятия необходимых нормативных актов и законопроектов, а также завершения процедур с уже принятыми законами.

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Напомним

Как сообщал Минфин, правительство и парламент Украины не смогли вовремя выполнить ни один из трех ключевых структурных маяков, запланированных на первый квартал 2026 года в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда.

Основной причиной срыва договоренностей стали отказ депутатов голосовать за непопулярные налоговые инициативы и политическое промедление Кабмина по кадровым назначениям.