Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро — депутат

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2026, 8:10 Читати українською

Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро — депутат

Финансовый разрыв в государственных финансах Украины составляет около 49,5 млрд евро. Из этой суммы 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое Украина рассчитывала после договоренностей с партнерами, но до сих пор не получила. Об этом пишет народная депутат льга Василевская-Смаглюк.

Финансовый разрыв в государственных финансах Украины составляет около 49,5 млрд евро.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Василевской-Смаглюк, еще 23,5 млрд евро — финансовый разрыв, для которого пока нет подтвержденных источников покрытия.

Почему Украина не получила часть средств

По словам премьера Сергея Корецкого, часть внешнего финансирования зависит от исполнения обязательств самой Украины.

В частности, правительство не обеспечило подготовку и принятие 44 нормативно-правовых актов, от которых зависит финансирование на 10,6 млрд. евро.

Еще 2 млрд евро привязаны к законам, уже принятым Верховной Радой, но которые пока не подписал Президент.

Читайте: Украина рискует потерять 4,8 млрд евро из-за невыполненных обязательств

Какие средства еще можно получить

По озвученным данным, 6,25 млрд евро у Украины еще есть шанс получить.

В то же время, еще 5,5 млрд евро зависят от 17 законопроектов, которые должно подготовить правительство. Пока эти законопроекты еще не подготовлены.

Общая структура разрыва

Итак, из общей потребности в 49,5 млрд евро:

  • 26 млрд евро — ожидаемое внешнее финансирование, которое Украина пока не получила;
  • 23,5 млрд евро — финансовый разрыв без подтвержденных источников покрытия.

Что это значит

Ситуация с государственными финансами зависит не только от решений международных партнеров, но и выполнения Украиной собственных обязательств.

Часть средств может быть разблокирована после подготовки и принятия необходимых нормативных актов и законопроектов, а также завершения процедур с уже принятыми законами.

Читайте также: В Киеве начала работу миссия МВФ: о чем будут говорить

Напомним

Как сообщал Минфин, правительство и парламент Украины не смогли вовремя выполнить ни один из трех ключевых структурных маяков, запланированных на первый квартал 2026 года в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда.

Основной причиной срыва договоренностей стали отказ депутатов голосовать за непопулярные налоговые инициативы и политическое промедление Кабмина по кадровым назначениям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами