Переезд с ВОТ: в ПФУ объяснили, как изменить адрес выплаты пенсии

Переместившиеся с временно оккупированных территорий пенсионеры могут изменить адрес выплаты пенсии на новое фактическое место жительства на подконтрольной Украине территории. Это позволит избежать необходимости каждый год проходить физическую идентификацию. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

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Где должна выплачиваться пенсия

Согласно статье 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия выплачивается по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины, указанном в заявлении.

Это не зависит от задекларированного или зарегистрированного места жительства. Поэтому если пенсионер переехал с временно оккупированной территории, ему целесообразно изменить адрес, по которому выплачивается пенсия.

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Как перевести пенсионное дело

Заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства можно подать двумя способами:

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через личный кабинет на вебпортале ПФУ.

После обработки заявления по пенсионному делу будет указано фактическое место жительства пенсионера на подконтрольной Украине территории.

Именно по этому адресу будет выплачиваться пенсия.

Кто должен проходить физическую идентификацию

Постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2025 г. № 299 определены две категории лиц, которые для продления получения пенсии должны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

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Речь идет о пенсионерах, которые:

временно проживают вне Украины;

проживают на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины.

Что это значит

Если пенсионер выехал с временно оккупированной территории и фактически проживает на территории подконтрольной Украине, ему следует обновить адрес выплаты пенсии.

После перевода пенсионного дела пенсия будет выплачиваться по новому месту фактического проживания, а пенсионер сможет избежать ежегодной физической идентификации, предусмотренной для проживающих на ВТО.