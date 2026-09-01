Сенс Банк получил нового независимого члена Наблюдательного совета

Бывший глава Приватбанка Герхард Беш вошел в Наблюдательный совет государственного Сенс Банка. Он будет работать как независимый член совета. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о назначении

Беш стал независимым членом Наблюдательного совета Sense Bank. В этой должности он заменил Николая Гладишенко, полномочия которого правительство прекратило распоряжением от 21 августа.

До назначения главой Приватбанка Беш более десяти лет работал в Райффайзен Банке Аваль. В 2010—2021 годах он занимал должность первого заместителя председателя правления банка.

Читайте: Сенс Банк назначил нового независимого члена наблюдательного совета

В Приватбанке Беш работал до ноября 2024 года. Теперь он присоединился к работе Наблюдательного совета другого государственного учреждения.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Государственный Сенс Банк обновил состав наблюдательного совета. 24 августа к ней присоединился независимый член Петер Новак.

22 августа свои полномочия прекратил член набсовета Николай Гладышенко. Прекращение полномочий Гладышенко произошло по решению Кабинета Министров Украины. Правительство также приняло решение и об отстранении председателя правления банка Алексея Ступака. По словам премьера, решение было принято после обнародования антикоррупционными органами материалов по делу «Мидас».

19 августа НАБУ и САП сообщили о результатах спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, группа лиц легализовала 150 млн грн для внесения залога фигуранту дела «Мидас».

Среди фигурантов антикоррупционные органы называют бывшую заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудрую, бывшего народного депутата, председателя правления Сенс Банка, председателя наблюдательного совета государственного банка и других лиц.

По данным НАБУ и САП, в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над Сенс Банком, что, по версии следствия, позволило им использовать банк в собственных интересах.