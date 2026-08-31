Украинская IT-компания приобщилась к развитию blockchain-инфраструктуры в Абу-Даби

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В рамках сотрудничества IdeaSoft будет работать над разработкой и внедрением blockchain-решений для государственных, институциональных и RWA-проектов в экосистеме ADI.

ADI Foundation выполняет функции управленческого уровня экосистемы: формирует технологические стандарты и архитектуру, а также взаимодействует с регуляторами. Отдельным компонентом экосистемы является ADI Chain — blockchain второго уровня (Layer 2), основную сеть которого запустили 9 декабря 2025 года.

Сеть ориентирована на цифровые финансы, токенизированные активы, цифровую инфраструктуру государственного уровня и корпоративные blockchain-решения.

Стейблкоин на основе дирхама

В феврале 2026 года ADI объявила о запуске DDSC — стейблкоина, обеспеченного дирхамом ОАЭ. По информации компании, он регулируется Центральным банком ОАЭ и работает только в сети ADI Chain.

DDSC рассчитан на использование в государственном и институциональном секторах. IdeaSoft также будет участником технических работ в экосистеме, в частности, связанными с ней стейблокином.

IdeaSoft работает с проектами в областях blockchain, финтеха и цифровых активов. Среди компаний и проектов, с которыми сотрудничала команда, в пресс-релизе названы Solana, NEAR, Securitize, Worldcoin, NEOM, Stellar, Uniswap, Crédit Agricole и HSBC.

Сотрудничество с ADI Foundation расширяет направление работы IdeaSoft на рынке Ближнего Востока. Для компании это означает полноценное участие в разработке инфраструктурных blockchain решений, ориентированных на государственные и финансовые учреждения ОАЭ.

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