Берлин стал лидером по стоимости ЖКХ: сколько стоят аналогичные услуги в Украине

Берлин возглавил рейтинг крупных городов мира по самым дорогим коммунальным услугам. По данным исследования, составленного по заказу Deutsche Bank, средний ежемесячный счет за коммуналку в столице Германии составляет 353 евро для квартиры площадью 85 кв. м. По курсу НБУ на 28 августа, когда 1 евро стоил 51,85 грн, это примерно 18,3 тыс. грн в месяц.

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Что учитывали в рейтинге

В исследовании сравнивали расходы на электроэнергию, вывоз мусора, воду, отопление и охлаждение воздуха в квартирах площадью 85 кв. м.

В среднем за последние 10 лет коммунальные услуги в Берлине подорожали с 239 до 353 евро в месяц, то есть на 48%.

В первую десятку городов с самой дорогой коммуналкой вошли также Мюнхен и Франкфурт-на-Майне. Они заняли шестое и седьмое места соответственно.

Какая ситуация в Украине

В Украине прямое сравнение с Берлином не полностью корректно, поскольку состав коммунальных платежей, система тарифов и подход к ценообразованию отличаются.

В то же время, базовые тарифы для населения в Украине остаются значительно ниже, чем в Германии.

В частности, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт⋅час. Правительство продлило его действие до 31 октября 2026 года. Для домов с электроотоплением или без газификации и централизованного теплоснабжения сохраняется льготный тариф 2,64 грн за кВт/ч в пределах установленного объема потребления.

Газ для населения в тарифном плане «Фиксированный» от Нафтогаза стоит 7,96 грн за кубометр. Цена зафиксирована по 30 апреля 2027 года.

В Киеве стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения составляет 63,79 грн. за кубометр.

Сколько может платить украинская семья

Для квартиры площадью 85 кв. м в Украине сумма зависит от города, дома, сезона, количества жителей, наличия счетчиков и объемов потребления. Примерно в Киеве базовый ежемесячный счет без отопления может составить около 2−2,5 тыс. грн.

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Например, если семья потребляет 250 кВтч электроэнергии, 12 кубометров воды и 15 кубометров газа, только эти три услуги будут стоить примерно 2 тыс. грн. К этой сумме прилагаются вывоз мусора, обслуживание дома и другие платежи.

В отопительный сезон счет может возрасти до 4−6 тыс. грн и более, в зависимости от тарифа на тепло, энергоэффективность дома и фактического потребления.

Украина дешевле, но причина — не только в доходах

Если сравнивать с Берлином, где средняя коммуналка для квартиры 85 кв. м составляет около 18,3 тыс. грн, украинские счета даже в отопительный сезон могут быть в несколько раз ниже.

Одна из главных причин — государственное регулирование тарифов для населения. В Украине часть цен на энергоносители и коммунальные услуги остается сдержанной, в то время как в Германии домохозяйства больше ощущают рыночную стоимость энергии, воды, обслуживания и труда.

В то же время для украинцев даже более низкие тарифы остаются значительной нагрузкой из-за более низкого уровня доходов, войны, потери жилья, релокации и роста расходов на базовые нужды.

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Почему сравнение имеет ограничение

Коммунальные счета в разных странах формируются по-разному. В одних городах могут входить услуги, которые в других оплачиваются отдельно. Также на сумму влияют климат, структура жилищного фонда, энергоэффективность домов, количество жителей и местные правила начисления.

Поэтому 353 евро в Берлине и несколько тысяч гривен в Украине — это не только разница тарифов. Это разница экономических моделей, уровня доходов, стоимости труда и степени государственного вмешательства в цены населения.