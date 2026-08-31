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31 августа 2026, 12:48 Читати українською

Нелегальные онлайн-казино в Украине будут блокировать в течение 24 часов

Правительство теперь будет особенно внимательно наблюдать за деятельностью онлайн-казино. Об этом сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Правительство теперь будет особенно внимательно наблюдать за деятельностью онлайн-казино.

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Одним из направлений операционного плана является перечень мер по борьбе с нелегальным игорным рынком в интернете.

Государственный регулятор игорного рынка PlayCity и Национальная полиция должны постоянно проводить автоматизированный мониторинг и блокировку незаконной рекламы и вебресурсов. Ключевое требование Стратегии: не менее 90% выявленных незаконных доменных имен нелегальных казино должны быть блокированы в течение 24 часов с момента обнаружения.

Как государство планирует находить и блокировать нелегальные ресурсы

Для реализации этой цели в 2027 году планируется ввести автоматический обмен данными между государственными органами и интернет-провайдерами, чтобы обнаруженные нелегальные ресурсы можно было блокировать без промедления.

Государство также планирует выявлять VPN и прокси-серверы, которые злоумышленники используют для обхода блокировок. Для поиска скрытой рекламы казино на стриминговых платформах и видеохостингах планируют применять технологии искусственного интеллекта.

Масштаб проблемы, с которой должна бороться новая Стратегия, значителен: только за июнь-декабрь 2025 года PlayCity обнаружило 2 844 сайта, которые предоставляли доступ к азартным играм без лицензии. По оценкам, приведенным в Стратегии, 39−53% игорного рынка Украины до сих пор остается в тени, то есть работает нелегально, вне государственного регулирования и налогообложения.

Напомним

Как сообщал Минфин, 27 августа правительство приняло первую в истории Украины Стратегию борьбы с игровой зависимостью. Она впервые объединяет усилия разных сфер — от здравоохранения и образования до социальной защиты и правоохранительной системы. Ее реализация к 2029 году предполагает постоянное взаимодействие десятков государственных институтов.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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