Тарифы на коммуналку с 1 сентября: сколько будут стоить свет, газ и вода

С 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне. Правительство не принимало решений об их повышении, поэтому расценки на свет, газ и воду не изменятся. Об этом сообщают Факты ICTV .

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Сколько будет стоить электроэнергия

Базовая стоимость света остается на отметке 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие этого тарифа для населения до 31 октября 2026 года.

В период с мая по конец сентября для всех бытовых потребителей действует единая ставка — 4,32 грн за кВт-ч. Льготная цена для домохозяйств с электроотоплением (2,64 грн за кВт-ч на первые 2000 кВт-ч), действующая только в отопительный сезон, снова начнет применяться с 1 октября.

Для владельцев двухзонных счетчиков действуют следующие расценки:

день ( 07:00—23:00 ) — 4,32 грн/кВт-ч;

) — 4,32 грн/кВт-ч; ночь ( 23:00—07:00 ) — 2,16 грн/кВт-час.

Что с ценами на газ и воду

В сентябре цены на голубое горючее также останутся на прежнем уровне. Зафиксированная цена для клиентов Нефтегаза Украины составляет 7,96 грн за куб. м. Этот тариф действуетс 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Действующих потребителей перевели на него автоматически, а новые клиенты могут выбрать его при подключении.

В целом, годовые предложения поставщиков для населения варьируются от 7,96 до 9,99 грн за куб. м, а услугами Нафтогаза пользуется около 98% украинских семей — более 12 млн домохозяйств.

Стоимость холодного водоснабжения и водоотвода в основном остается на уровне февраля 2022 года. Единого тарифа на воду в стране нет: расценки формируются отдельно для каждого водоканала и утверждаются НКРЭКУ или местными органами власти в зависимости от поставщика и типа подключения дома.

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Сколько платят киевляне за воду

В столице остаются действующими действующие расценки на услуги Киевводоканала — городские власти уверяют, что пересмотр или повышение стоимости для населения не планируется. Общая цена за один кубометр составляет 30,384 грн с НДС, из которых:

централизованное водоснабжение — 16,164 грн за 1 куб. м;

централизованный водоотвод — 14,22 грн за 1 куб. м.

Кроме расчета за фактически потребленный объем для киевлян с индивидуальными договорами предусмотрен ежемесячный фиксированный платеж. Предельный размер абонплаты в 2026 году составляет 47,19 грн/месяц за водоснабжение и столько же за водоотвод по НДС. Суммарно максимальная абонплата за обе услуги составляет 94,38 грн в месяц.

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