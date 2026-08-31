Миллиардные обороты без штата: в Украине на риск «оболочки» проверили 122 компании

За последние два года на украинском рынке обнаружили 122 частных компании, объединивших миллиардные доходы с минимальным штатом: от одного до трех работников. Об этом сообщает аналитическая платформа VKURSI.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Аналитики платформы исследовали украинские предприятия, которые хотя бы в одном из двух лет (2024 или 2025) задекларировали более 1 млрд. грн. дохода за такого штата. Совокупный доход всех 122 компаний за два года составил около 470 млрд грн. Более трети из них, 43 компании, имели только одного работника, а 24 предприятия зарегистрировали уже в течение 2024−2025 годов.

Где сконцентрированы такие компании

Больше всего подобных компаний работает в оптовой и розничной торговле (46). Еще 26 занимаются поставкой электроэнергии и газа, 13 принадлежат к финансовому и страховому сектору, 10 работают с недвижимостью.

Итого торговля и энергетика формируют почти 60% выборки: 72 из 122 компаний.

Географически выборка тоже сконцентрирована:

Киев и Киевская область: 69 компаний (57% выборки);

Днепропетровская область: 11;

Львовская область: 8;

Запорожская область: 7;

Харьковская область: 6;

Житомирская область: 4.

Когда цифры не складываются в бизнес-модель

Аналитики привели несколько показательных кейсов с украинского рынка, где сочетание миллиардных оборотов и минимального штата может свидетельствовать о том, что это компании-оболочки .

Три связанных торговых компании в 2024 году совокупно задекларировали более 10,8 млрд грн дохода с рентабельностью всего 0,5−0,8%, а уже в следующем году их оборот сократился на 97%. Компания в сфере питания нарастила доход с менее чем с 1 млн до более 1 млрд грн в год и завершила его с убытком более 20 млн грн, имея в активах всего 4 000 грн. Новый оптовый продавец подакцизных товаров за год увеличил доход с менее 200 тыс. до почти 2 млрд грн, заработав менее 100 тыс. грн чистой прибыли. Газотрейдер, зарегистрированный в феврале 2025 года, уже за первый год работы вышел на 3,8 млрд грн дохода, имея в штате всего одного человека.

В то же время, часть компаний с минимальным штатом имеет прозрачное корпоративное объяснение. Это отдельные юрлица крупных групп, в частности СКМ, Kernel, Apple и Sigma Software, где персонал и активы распределены между разными структурами холдинга.

Поэтому оценивать компанию только по соотношению дохода и количеству работников недостаточно: важно учитывать совокупность признаков, в частности, прозрачность структуры собственности, связи с группой, аномальную динамику оборота и реальное состояние активов.

Напомним

Как сообщал Минфин, по итогам 2025 49 частных финансовых учреждений сгенерировали 69 млрд грн общего дохода. Несмотря на гигантские денежные потоки, совокупная чистая прибыль сектора составила скромные 5,06 млрд грн, причем львиная доля этих средств осела на счетах узкого круга кредиторов.

Подробный анализ показывает глубокую непрозрачность индустрии, где финансовое лидерство захватывают компании с нулевой публичностью и очень сомнительными учредителями.