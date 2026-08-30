Дефицита продуктов в Украине нет: эксперт объяснил, кто разгоняет панику

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 августа 2026, 9:59 Читати українською

Дефицита продуктов в Украине нет: эксперт объяснил, кто разгоняет панику

В Украине нет ни одного дефицита продуктов, а все сообщения о нем или так называемом «голоде» — работа ИПСО и местных полезных идиотов, стремящихся к популярности и просмотрам. Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран, пишет УНИАН.

В Украине нет ни одного дефицита продуктов, а все сообщения о нем или так называемом «голоде» — работа ИПСО и местных полезных идиотов, стремящихся к популярности и просмотрам.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Российское ИПСО

«Это чистой воды российское ИПСО. С одной стороны, бьют по складам, с другой — начинают раскручивать такую панику. Есть российское ИПСО, есть наши полезные идиоты, так называемые эксперты, которые тут же начинают раскручивать и давать отрицательную информацию. А она всегда воспринимается активнее», — объясняет Непран.

Специалист советует смотреть на ситуацию объективно, без лишних эмоций.

«Прилетело по складам — это трагедия, большие убытки. Но Киев и Киевщина пострадали. В некоторых магазинах перебои с продукцией. Тем временем другие 25 миллионов украинцев спокойно живут, не говоря ни о каком дефиците, не рассказывая, что где-то случилось», — констатирует Непран.

Читайте: В «АТБ» вводят ограничения на покупку продуктов в одни руки

Есть ли дефицит продуктов в Украине

Пока украинские порты остаются закрытыми, на внутреннем рынке будет формироваться избыток предложения из-за перепроизводства продуктов и отсутствия возможности вытолкнуть товар за границу, говорит экономист Олег Пендзин.

Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы закрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продукции.

Читайте: Украинцев успокоили: оснований для дефицита продуктов или критического роста цен нет

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
starsol
starsol
30 августа 2026, 10:20
#
А що, не вистачає політичної волі позатикати ротяки експертам-ідіотам? Руки короткі, чи тоді показувати по ТБ і писати буде нічого? Позакривати на х.р всі оці «медіа», гвинтівки в руки і в окопи всіх журналістів хренових.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
30 августа 2026, 10:57
#
Під час війни має бути якась цензура на таку хрінь. Пиши про корупцію, розслідуй злочини… а про панячні настрої не можна. Бо є купа ідіотів, які вірять всьому, що їм «загрожує». АТБ також заткнулося б зі своїми обмеженнями. І раніше сільські магазини часто брали в АТБ щось пачками. Але то поодинокі виноси. А тепер мільйон корисних ідіотів панікує. До сра…ки таке обмеження, якщо в радіусі 1 км в місті 3−4 АТБ… і стати в чергу можна хоч сто разів. Або такий маркетинговий хід, щоб розмітали продукти, бо експорт закрили, то борошна, круп різних, цукру, яєць, курятини буде багато. Треба розігнати паніку.
+
0
Lesya31
Lesya31
30 августа 2026, 11:41
#
А хто пише про «дефіцит і голод»? ви журналюги самі придумали цих ботів, а тепер самі їх заперечуєте, підігріваєте свою аудиторію на ненависті до інших!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами