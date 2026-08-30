В Украине нет ни одного дефицита продуктов, а все сообщения о нем или так называемом «голоде» — работа ИПСО и местных полезных идиотов, стремящихся к популярности и просмотрам. Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран, пишет УНИАН.

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Российское ИПСО

«Это чистой воды российское ИПСО. С одной стороны, бьют по складам, с другой — начинают раскручивать такую панику. Есть российское ИПСО, есть наши полезные идиоты, так называемые эксперты, которые тут же начинают раскручивать и давать отрицательную информацию. А она всегда воспринимается активнее», — объясняет Непран.

Специалист советует смотреть на ситуацию объективно, без лишних эмоций.

«Прилетело по складам — это трагедия, большие убытки. Но Киев и Киевщина пострадали. В некоторых магазинах перебои с продукцией. Тем временем другие 25 миллионов украинцев спокойно живут, не говоря ни о каком дефиците, не рассказывая, что где-то случилось», — констатирует Непран.

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Есть ли дефицит продуктов в Украине

Пока украинские порты остаются закрытыми, на внутреннем рынке будет формироваться избыток предложения из-за перепроизводства продуктов и отсутствия возможности вытолкнуть товар за границу, говорит экономист Олег Пендзин.

Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы закрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продукции.

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