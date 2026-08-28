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28 августа 2026, 19:21 Читати українською

Правительство одобрило законопроект, усиливающий правовую защиту иностранцев-защитников Украины

Правительство одобрило законопроект, усиливающий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство одобрило законопроект, усиливающий правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины.

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По словам главы правительства, после завершения военного контракта у таких защитников будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: законопроект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев.

Что изменится для иностранных защитников

Период военной службы будет засчитываться до пятилетнего срока проживания, необходимого для получения разрешения на иммиграцию. Это означает, что время, проведенное на службе в Силах обороны, приближает иностранцев к возможности получить постоянный правовой статус в Украине.

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Кроме того, законопроект предусматривает введение отдельного удостоверения иностранца для выезда за границу. Такой документ предназначен для людей, которые из-за угрозы жизни или политических обстоятельств на родине не могут получить или обменять паспорт в стране своего происхождения — в частности, это касается выходцев из стран, где им может грозить преследование из-за участия в защите Украины.

По словам Корецкого, в настоящее время законопроект ожидает рассмотрения и одобрения Верховной Радой.

Иностранцы и лица без гражданства, воюющие в составе Сил обороны Украины, сталкиваются с рядом правовых трудностей из-за отсутствия четкого механизма легализации их пребывания в стране после завершения контракта.

Принятие законопроекта должно устранить часть этих пробелов и дать таким людям реальную перспективу остаться в Украине на законных основаниях, в частности, с возможностью дальнейшего получения разрешения на иммиграцию.

Напомним

Как сообщал Минфин, в июле правительство одобрило единую процедуру привлечения иностранцев и лиц без гражданства в Сила обороны Украины. Документ определяет логистику от прибытия добровольца в Украину до заключения контракта на военную службу.

Сопровождением будут заниматься частные компании, аккредитованные специальным Центром рекрутинга.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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