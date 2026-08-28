Украинцы задекларировали почти 22 млрд грн иностранных доходов за 2025 год

Во время кампании декларирования доходов за 2025 год граждане подали 13,5 тыс. деклараций, в которых отметили почти 22 млрд грн доходов, полученных из иностранных источников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Пока значительное количество украинцев находится за пределами страны, поэтому вопросы налогообложения иностранных доходов и предотвращения двойного налогообложения остаются актуальными.

Согласно украинскому законодательству, физическое лицо-резидент, получающее доходы из иностранных источников, должно включить их в общий годовой налогооблагаемый доход и подать декларацию об имущественном положении и доходах.

К таким доходам могут относиться:

заработная плата;

вознаграждения за выполненные работы или оказанные услуги;

дивиденды и проценты;

роялти и наследство;

подарки и выигрыши;

средства от продажи имущества или инвестиционных активов за границей.

Иностранные доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18%, а также военным сбором по ставке 5%, за исключением отдельных случаев, предусмотренных Налоговым кодексом.

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Как избежать двойного налогообложения

Украинские граждане могут избежать двойного налогообложения одного и того же дохода. У Украины есть международные договоры об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами и обмен информацией с 84 иностранными компетентными органами.

Если международное соглашение предусматривает возможность зачисления налогов, уплаченных за границей, плательщик может снизить годовое налоговое обязательство по НДФЛ на сумму налога, уплаченного в другой стране. Для этого следует получить от компетентного органа соответствующего государства справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения.

Напомним

Как сообщал Минфин, когда речь идет об иностранном доходе, физическое лицо должно предпринять определенные шаги самостоятельно. То есть рассчитать свой иностранный доход и подать Декларацию о доходах и имущественном положении в Налоговую службу Украины.

Декларация за отчетный период должна быть подана до 30 апреля каждого года, следующего за отчетным. К примеру, если вы получали доход в 2023 году, то декларацию нужно подать до 30 апреля 2024 года. Декларация может быть подана лично в налоговой службе в бумажной форме или онлайн через электронный кабинет налогоплательщика.