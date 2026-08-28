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28 августа 2026, 17:35 Читати українською

Венесуэла может выйти из ОПЕК на фоне сближения с США

Венесуэла внимательно изучает планы выхода из ОПЕК — это стало бы очередным ударом по нефтяному картелю, который страна помогла учредить более шести десятилетий назад. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Венесуэла внимательно изучает планы выхода из ОПЕК — это стало бы очередным ударом по нефтяному картелю, который страна помогла учредить более шести десятилетий назад.

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Идея выхода уже обсуждалась с американскими чиновниками, и окончательное решение пока не принято. Спикер Белого дома не предоставил оперативный комментарий, а Министерство информации Венесуэлы не ответило на запрос Bloomberg.

Потенциальный выход из ОПЕК позволил бы Каракасу наращивать добычу без привязки к будущим квотам организации, а американской стороне — реализовывать планы по венесуэльской нефтяной отрасли без обязательств перед картелем.

Как сообщают инсайдеры, в настоящее время на рассмотрении в переговорах с Вашингтоном находится список из 17 месторождений. Министерство по вопросам углеводородов Венесуэлы Паула Энао, назначенное в марте 2026 года, 20 августа публично пригласило американские компании инвестировать в венесуэльские нефтяные участки.

Возможное решение выйти из ОПЕК подчеркнуло бы масштабное политическое переформатирование в Каракасе, которое продолжается с тех пор, как президент США Дональд Трамп устранил многолетнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и взял под контроль продажу нефти страны.

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В июле Венесуэла добывала примерно 1,16 млн баррелей нефти в сутки: менее половины объема добычи десятилетней давности, хотя в этом году показатели добычи выросли.

Из-за относительно скромных объемов добычи выход страны вряд ли повлечет за собой немедленные потрясения на мировых нефтяных рынках. Но символическое значение такого шага гораздо больше: Венесуэла была одной из пяти стран-основательниц ОПЕК в 1960 году в Багдаде и играла ключевую роль в формировании организации.

Ее возможный выход усилил бы сомнения в способности ОПЕК сохранять единство, особенно после того, как ранее в этом году группу покинули ОАЭ. Если Венесуэла все же получится, она станет седьмой покинувшей ОПЕК страной после ОАЭ, Анголы, Эквадора, Катара, Индонезии и Габона.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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