Авто и банковские услуги: какие ограничения для уклонистов обсуждают в Раде

В Украине обсуждают новые ограничения для мужчин, длительно уклоняющихся от военного учета и призыва. Об этом сообщил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко в эфире «Эспрессо», пишет ТСН .

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По его словам, речь идет, в частности, о людях, которые с начала полномасштабной войны не являются в территориальные центры комплектования и не становятся на военный учет. Отдельно в правительстве рассматривают вопросы военнослужащих, самовольно покидающих часть и возможные ограничения для них.

Какие ограничения обсуждают

Федиенко отметил, что для этих категорий граждан могут сделать недоступными некоторые услуги, предоставляемые государством.

Среди возможных вариантов он назвал:

ограничение купли и продажи имущества;

ограничение использования транспортного средства;

ограничение банковских услуг.

В то же время, депутат не говорил об уже принятых правилах. Конкретного перечня услуг, сроков действия таких ограничений или механизма их применения он не назвал. По словам Федиенко, речь идет об административных мерах, а не о силовом задержании людей.

Депутат объяснил возможные изменения необходимостью сократить разрыв между гражданами, выполняющими воинскую обязанность, и теми, кто долгое время его игнорирует.

Что действует сейчас

Вопрос ограничений для нарушителей военного учета уже не раз становился предметом дискуссий. Как ранее писал «Минфин», действующий механизм ограничения права вождения на таких нарушителей на практике применяется редко: по данным Opendatabot, за все время действия соответствующих норм было зафиксировано 135 судебных дел, причем 92% из них останавливались еще на процессуальном этапе.

Поэтому нынешние заявления депутата следует рассматривать именно как обсуждение возможных новых мер. Пока нет оснований говорить об автоматическом запрете для уклоныстов пользоваться авто или блокирование их банковских счетов.