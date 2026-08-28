Авто и банковские услуги: какие ограничения для уклонистов обсуждают в Раде

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2026, 14:13 Читати українською

Авто и банковские услуги: какие ограничения для уклонистов обсуждают в Раде

В Украине обсуждают новые ограничения для мужчин, длительно уклоняющихся от военного учета и призыва. Об этом сообщил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко в эфире «Эспрессо», пишет ТСН .

В Украине обсуждают новые ограничения для мужчин, длительно уклоняющихся от военного учета и призыва.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По его словам, речь идет, в частности, о людях, которые с начала полномасштабной войны не являются в территориальные центры комплектования и не становятся на военный учет. Отдельно в правительстве рассматривают вопросы военнослужащих, самовольно покидающих часть и возможные ограничения для них.

Какие ограничения обсуждают

Федиенко отметил, что для этих категорий граждан могут сделать недоступными некоторые услуги, предоставляемые государством.

Среди возможных вариантов он назвал:

  • ограничение купли и продажи имущества;
  • ограничение использования транспортного средства;
  • ограничение банковских услуг.

В то же время, депутат не говорил об уже принятых правилах. Конкретного перечня услуг, сроков действия таких ограничений или механизма их применения он не назвал. По словам Федиенко, речь идет об административных мерах, а не о силовом задержании людей.

Депутат объяснил возможные изменения необходимостью сократить разрыв между гражданами, выполняющими воинскую обязанность, и теми, кто долгое время его игнорирует.

Что действует сейчас

Вопрос ограничений для нарушителей военного учета уже не раз становился предметом дискуссий. Как ранее писал «Минфин», действующий механизм ограничения права вождения на таких нарушителей на практике применяется редко: по данным Opendatabot, за все время действия соответствующих норм было зафиксировано 135 судебных дел, причем 92% из них останавливались еще на процессуальном этапе.

Поэтому нынешние заявления депутата следует рассматривать именно как обсуждение возможных новых мер. Пока нет оснований говорить об автоматическом запрете для уклоныстов пользоваться авто или блокирование их банковских счетов.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
Loginnnnn
Loginnnnn
28 августа 2026, 15:44
#
Спеціально для депутата розпишу цікаві факти для обговорення на його комітеті:
1. У патрульної поліції у всіх областях наказ якщо людина в розшуку оберіга і її зупинили за порушення швидкосі або з будь-яких інших причин, її одразу затримують причому без протоколу і доставляють до тцк, або викликають групу оповіщення на бусі, і ніхто не буде дивитись чи є обмеження на керування автомобілем.
2. На другий рік війни в сервісних центрах мвс транспортний засіб людина в розшуку переоформити вже не може, тільки через нотаріуса.
3. Єдиний на зараз варіант обмежити користування нерухомим майном це арешт, його без рішення суду ніхто накласти не зможе.
4. В росіі була практика викликати працівників воєнкомату якщо людина прийшла до банку але не з’явилась за повісткою, покажіть людям що ви нічим не гірші.
+
+15
vPrirech
vPrirech
28 августа 2026, 16:09
#
Для того щоб зробити такі законодавчі зміни потрібно визначити хто ж такий «уклоніст»))) І якщо цей термін визначити відповідно до законодавства — то під нього одразу підпадуть менти, кадрові офіцери що вже у 35 на пенсії, ТЦКашники, інші військові які ховаються за спинами лдей та інший зброд з госапарату… тому це ніколи не тарпиться — на мою думку.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
28 августа 2026, 16:25
#
Не переживайте і не будьте наївними, для них в законі за потреби пропишуть винятки. Якщо не в законі, то в постановах кабміну.
+
0
lider2000
lider2000
28 августа 2026, 17:30
#
Я знаю одного, 4х разового.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами