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28 августа 2026, 10:38 Читати українською

Потерянные биткоины вернулись через 12 лет и принесли $5 миллионов

Мужчина из Великобритании воссоединился со своими BTC, доступ к которым он потерял более 12 лет назад и стал мультимиллионером. Об этом сообщает издание Dexerto .

Мужчина из Великобритании воссоединился со своими BTC, доступ к которым он потерял более 12 лет назад и стал мультимиллионером.

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Когда Bitcoin впервые появился в интернете в 2009 году, мало кто ожидал, что криптовалюта достигнет таких высот. Сначала она казалась скорее шуткой. С тех пор Bitcoin поднимался до отметки $126,000 и стал постоянной темой для обсуждения в сети. Такой успех заставил многих броситься на поиски старых компьютеров и жестких дисков, на которых могла храниться когда-то добытая монета.

Как мужчина вернул деньги после 12 лет

Мужчина, который предпочитает оставаться анонимным и называет себя только Крисом, потерял доступ к своему криптогаманцу еще в 2014 году, после того, как обернулась торговая платформа Intersango, которой он пользовался. На тот момент в кошельке хранилось около £4000 (примерно $5400).

Крис пытался связаться с бывшими владельцами платформы, чтобы вернуть свои средства, учитывая, что стоимость BTC постоянно росла. Эти попытки не увенчались успехом, и в 2026 году он решил обратиться в суд.

Через несколько месяцев юридическая команда, специализирующаяся на возвращении криптовалюты, смогла восстановить его потерянный баланс. Теперь он составляет £3,3 млн (около $5 млн). Несмотря на такой успех, Крис остается осторожным по поводу возможных попыток хакеров или мошенников нацелиться на него.

По словам мужчины, часть этого состояния он планирует обменять на наличные, а часть — оставить в криптовалюте. Первой покупкой станет больший дом для семьи, включая тещу.

Напомним

Как сообщал Минфин, 25 августа Bitcoin поднялся выше отметки в 80 000 долларов и достигал 81 237,94 доллара — самого высокого уровня более чем за четыре месяца. За август монета выросла на 26% и двигается дальше.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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