Минюст предупредил о фейковом сайте Электронного реестра апостилей

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Такой фейковый сайт может использоваться для ввода граждан в заблуждение и сбора их персональных данных. В настоящее время идет работа над блокировкой поддельного ресурса.

В министерстве подчеркивают: проверить апостиль можно исключительно через официальный электронный реестр по ссылке apostille.minjust.gov.ua.

Любые другие сайты, предлагающие подобную услугу, следует рассматривать как потенциально опасные.

Апостиль — это специальный штамп, подтверждающий подлинность официальных документов для их использования за рубежом в странах-участницах Гаагской конвенции. Электронный реестр апостилей позволяет проверить, действительно ли конкретный документ прошел такую процедуру удостоверения в Украине. Это особенно важно для граждан, которые подают документы в иностранные учреждения, посольства или учебные заведения и хотят убедиться в их юридической силе.

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Как обезопасить себя от мошеннических сайтов

Минюст советует соблюдать несколько простых правил:

обращать внимание на адрес вебсайта — официальные государственные ресурсы Украины используют домен .gov.ua;

пользоваться только официальными веб-ресурсами;

не вводить персональные или служебные данные на страницах, подлинность которых вызывает сомнения;

не переходить по сомнительным ссылкам, полученным в мессенджерах, электронной почте или социальных сетях.

Появление фейковых сайтов, имитирующих государственные реестры, является распространенной схемой мошенников, направленной на получение персональных данных пользователей или денежных средств под предлогом «оплаты услуги».

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