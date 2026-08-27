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27 августа 2026, 18:10 Читати українською

Каждый десятый бизнес в Польше создают украинцы

Вынужденная релокация украинского бизнеса за границу становится одним из факторов оттока капитала и предпринимательской активности из Украины. Особенно заметна эта тенденция в Польше, где украинцы играют все большую роль в создании нового бизнеса. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Вынужденная релокация украинского бизнеса за границу становится одним из факторов оттока капитала и предпринимательской активности из Украины.

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О чем говорит статистика

В 2023—2024 годах каждый десятый новый бизнес в Польше был основан украинцами. Только в течение 2022−2023 годов в стране было зарегистрировано 48,5 тысяч украинских частных предприятий.

Таким образом, значительная часть украинцев, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены уехать за границу, не просто трудоустраиваются в других странах, а создают там собственные компании, платят налоги и формируют добавленную стоимость уже для экономик государств ЕС.

Читайте также: Польша или Германия: где украинцы могут заработать больше в 2026 году

В 2024 году темпы регистрации новых украинских предприятий в Польше начали снижаться. Однако это не обязательно свидетельствует о возвращении предпринимателей в Украину. Одной из причин называется дальнейшая миграция украинцев из Польши в другие страны Европейского Союза.

Несмотря на замедление, доля украинцев среди новых предпринимателей в Польше остается высокой. Для Украины это создает долгосрочный риск: вместе с людьми за границу перемещаются предпринимательский капитал, рабочие места, налоговые поступления и бизнес-компетенции.

Читайте: Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году — МИД

Поэтому одной из важных задач экономической политики становится не только возвращение граждан после войны, но и создание условий для возвращения и реинтеграции украинского бизнеса, который за годы полномасштабного вторжения уже успел закрепиться на рынках ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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