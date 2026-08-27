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27 августа 2026, 17:48 Читати українською

Реструктуризацию кредитов в банках-банкротах продлили до августа 2027 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил еще на год, до 31 августа 2027 года, действие упрощенной программы погашения долгов для тех, кто имел кредит в ликвидируемом банке.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил еще на год, до 31 августа 2027 года, действие упрощенной программы погашения долгов для тех, кто имел кредит в ликвидируемом банке.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо словам директора департамента ликвидации банков Фонда Татьяны Старцевой, для заемщиков это возможность урегулировать долг на комфортных условиях и возобновить выплаты, а для Фонда способ вернуть средства в банки без длительных судебных процедур взыскания.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам директора департамента ликвидации банков Фонда Татьяны Старцевой, для заемщиков это возможность урегулировать долг на комфортных условиях и возобновить выплаты, а для Фонда способ вернуть средства в банки без длительных судебных процедур взыскания.

В 2026 году заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда, по таким программам уже погасили 144,8 млн грн, а с начала 2022 года общие поступления от заемщиков составили более 1,58 млрд грн.

Кто и на каких условиях может присоединиться

Воспользоваться программой могут физические лица-заемщики, чей долг еще не реструктуризирован по другим решениям Фонда. Чтобы присоединиться, нужно подать заявление в банк о присоединении к условиям погашения задолженности и внести первый платеж по кредиту.

Главные условия для физлиц:

  • ставка составляет символические 0,001% годовых плюс комиссия в 1 копейку;
  • для ипотечных кредитов следует погашать от 10 тыс. грн в месяц;
  • для других кредитов — от 1 тыс. грн в месяц;
  • для карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн — от 5 тыс. грн в месяц.

В таких условиях долг можно полностью закрыть в течение всего периода ликвидации банка.

Если заемщик не успеет погасить долг полностью до завершения ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам будет продан коллекторским компаниям, но это произойдет в последнюю очередь.

Читайте также: Фонд гарантирования вкладов назвал сумму выплат украинцам за первое полугодие

Для юридических лиц и ФЛП действуют другие, отдельные условия реструктуризации с августа 2023 года. Они предусматривают первый взнос в размере 5% долга, ежемесячные платежи и полное погашение суммы кредита, процентов и комиссий в течение ликвидационной процедуры.

Ставка по таким кредитам зависит от срока реструктуризации: чем дольше растянуто погашение, тем выше ставка — от 0,1% годовых при сроке до 18 месяцев до 5% годовых, если погашение растянуто более чем на два года.

Юрлицам и ФЛП, имеющим кредит в банке-банкроте, следует обратиться непосредственно в этот банк для консультации по необходимым документам.

Напомним

Как сообщал Минфин, согласно закону о системе гарантирования вкладов, информация о должниках, просрочивших исполнение обязательств перед банком в процессе ликвидации, перестает быть банковской тайной. То есть публикация таких списков законна и прямо предусмотрена.

В настоящее время в перечне фигурируют заемщики двенадцати банков: Мотор-Банк, РВС Банк, Коминвестбанк, Мегабанк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, М Р Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк «Финансы и Кредит «, С П Банк, Укркоммунбанк, ЧБРР.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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