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27 августа 2026, 16:37 Читати українською

Ломбарды и финкомпании бьют рекорды прибыли — данные НБУ

Объем активов поставщиков небанковских финансовых услуг вырос во втором квартале 2026 года, а финансовые компании получили исторически самый высокий финансовый результат. Об этом говорится в обзоре небанковского финансового сектора НБУ за ІІ квартал 2026 года.

Объем активов поставщиков небанковских финансовых услуг вырос во втором квартале 2026 года, а финансовые компании получили исторически самый высокий финансовый результат.

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При этом доля небанковских финансовых учреждений в активах финансового сектора под наблюдением НБУ сократилась на 0,2 и. п. — до 8,8%, из-за более быстрого роста банковского сектора.

Как чувствуют себя страховщики, кредитные союзы и ломбарды

Страховщики нарастили активы: рисковые — на 3,4% за квартал (26,3% за год), страховщики жизни — на 3,9% за квартал (14,9% за год).

Страховые премии в сегменте рискового страхования выросли, в то время как в страховании жизнь сократилась. В то же время чистая прибыль за первое полугодие выросла в обоих сегментах. У рисковых страховщиков более чем на две трети, благодаря увеличению андерайтингового результата и инвестиционных доходов. У страховщиков жизнь на две трети благодаря росту инвестиционных доходов, компенсировавших снижение результата от страховой деятельности.

При этом все рисковые страховщики выполняли нормативы НБУ.

Кредитные союзы впервые за более чем два года нарастили активы по сравнению с предыдущим кварталом, хотя в годовом измерении сокращение продолжалось — на 7,2%. Портфель новых кредитов вырос в квартальном измерении, но снизился в годовом.

Умеренная доходность обеспечила рост собственного капитала на 1,4% за квартал (-2,9% за год). Нормативы капитала нарушал один убыточный союз, который в августе 2026 года исключили из Государственного реестра финансовых учреждений по собственному заявлению.

Ломбарды нарастили объем активов на 4,9% за квартал (+10,6% за год), а объем новых кредитов — на 0,6% за квартал (+21,0% за год). Благодаря росту доходов от предоставления услуг и реализации залогов сегмент получил рекордную прибыль, несмотря на рост административных и других расходов.

Новые требования к надзору за сектором

Финансовые компании за квартал не изменили объема активов, однако нарастили почти на четверть объем предоставленных финансовых услуг — прежде всего благодаря резкому увеличению объемов гарантий и финансового лизинга.

Более половины исторически наивысшего чистого финансового результата сектора (8,0 млрд грн) обеспечил государственный оператор программы «єОселя» «Укрфинжилье».

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Изменяется и подход к надзору за сектором:

  1. С июня периодичность проверок и безвыездного надзора небанковских финансовых учреждений определяется с учетом ежеквартальной оценки уровня риска.
  2. С июля для предоставлятелей финансовых платежных услуг введены требования по управлению риском третьих сторон, а для страховщиков ужесточены требования к управлению рисками аутсорсинга важных функций.
  3. С 1 октября страховщики должны самостоятельно проверять соблюдение пруденциальных нормативов банками-резидентами, в которых хранятся средства, — это станет необходимым условием включения таких средств в приемлемые активы.

Такие изменения свидетельствуют, что регулятор переходит от универсального подхода к надзору к более точечному, то есть с акцентом на реальный уровень риска каждого учреждения и качество активов, которыми оно оперирует.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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