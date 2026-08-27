36 просроченных реформ стоят Украине более 8 млрд евро помощи

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Кварталом ранее речь шла о почти €7 млрд связанного финансирования, то есть за три месяца рискованная сумма выросла более чем на €1 млрд. По оценке председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой, к концу 2026 года она может составить более €10,9 млрд.

Это не означает, что вся сумма уже окончательно потеряна: часть средств может быть перенесена, разблокирована после выполнения условий или учтена в следующих траншах. Но задержки создают риск дефицита бюджета и усложняют планирование государственных финансов.

Какие программы затронуты

Невыполненные обязательства касаются трех главных программ внешней поддержки:

Ukraine Facility — программы ЕС в размере €50 млрд на 2024−2027 годы, средства по которым предоставляются в обмен на выполнение Плана Украины и реформ. Программы Всемирного банка, где финансирование привязано к конкретным структурным изменениям. Программы МВФ, для которой Украина должна выполнять структурные маяки и придерживаться макрофинансовых обязательств.

Что именно тормозится

По мнению Forbes, проблемы возникают на двух уровнях:

Кабинет Министров должен подготовить и утвердить подзаконные акты, концепции, порядки и кадровые решения. Верховная Рада должна принять законы, необходимые для исполнения обязательств перед партнерами.

Часть реформ зависит от подписания уже принятых законов или завершения процедур с назначениями. Каждая такая задержка может откладывать следующий транш или снизить его объем.

Показательный пример — укомплектование Высшего антикоррупционного суда.

Затягивание с назначением судей поставило под угрозу около 250−300 млн евро по программе Ukraine Facility. После назначения судей этот вопрос, по сообщениям медиа, должен быть разблокирован. Этот кейс иллюстрирует общий принцип: международные партнеры платят не за обещания, а за конкретный измеряемый результат принятый закон, созданный орган, назначенных должностных лиц или запущенную процедуру.

Нынешняя цифра не окончательный приговор для финансирования. В то же время, 36 просроченных обязательств показывают: Украине нужно ускорить выполнение реформ, чтобы не накапливать риски для бюджета, социальных выплат, оборонных расходов и стабильности государственных финансов.

Напомним

Как сообщал Минфин, в июле 2026 года правительственный Совет по предотвращению и противодействию отмыванию средств зафиксировал нарушение сроков со стороны Государственной службы финансового мониторинга.

Речь идет об отчете по результатам четвертой Национальной оценки рисков, который должен быть представлен еще до конца 2025 года. По информации информированных источников, Еврокомиссия оценивает невыполнение этого индикатора в 67 млн евро. Соответствующий пункт Ukraine Facility имеет статус «просроченный» и «проблемный».

Кроме того, зафиксировано, что четвертый транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility был предоставлен в меньшем объеме: 3,05 млрд евро вместо 4,5 млрд евро, поскольку Украина на тот момент не выполнила 3 из 16 обещанных Европейскому Союзу реформ.