36 просроченных реформ стоят Украине более 8 млрд евро помощи

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2026, 14:59 Читати українською

36 просроченных реформ стоят Украине более 8 млрд евро помощи

Украина накопила 36 невыполненных обязательств перед международными партнерами, от которых зависит около €8,1 млрд. финансирования. За квартал количество просроченных реформ и индикаторов выросло на 11. Такие оценки приводит Forbes Ukraine.

Украина накопила 36 невыполненных обязательств перед международными партнерами, от которых зависит около €8,1 млрд. финансирования.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Кварталом ранее речь шла о почти €7 млрд связанного финансирования, то есть за три месяца рискованная сумма выросла более чем на €1 млрд. По оценке председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой, к концу 2026 года она может составить более €10,9 млрд.

Это не означает, что вся сумма уже окончательно потеряна: часть средств может быть перенесена, разблокирована после выполнения условий или учтена в следующих траншах. Но задержки создают риск дефицита бюджета и усложняют планирование государственных финансов.

Какие программы затронуты

Невыполненные обязательства касаются трех главных программ внешней поддержки:

  1. Ukraine Facility — программы ЕС в размере €50 млрд на 2024−2027 годы, средства по которым предоставляются в обмен на выполнение Плана Украины и реформ.
  2. Программы Всемирного банка, где финансирование привязано к конкретным структурным изменениям.
  3. Программы МВФ, для которой Украина должна выполнять структурные маяки и придерживаться макрофинансовых обязательств.

Что именно тормозится

По мнению Forbes, проблемы возникают на двух уровнях:

  1. Кабинет Министров должен подготовить и утвердить подзаконные акты, концепции, порядки и кадровые решения.
  2. Верховная Рада должна принять законы, необходимые для исполнения обязательств перед партнерами.

Часть реформ зависит от подписания уже принятых законов или завершения процедур с назначениями. Каждая такая задержка может откладывать следующий транш или снизить его объем.

Показательный пример — укомплектование Высшего антикоррупционного суда.

Затягивание с назначением судей поставило под угрозу около 250−300 млн евро по программе Ukraine Facility. После назначения судей этот вопрос, по сообщениям медиа, должен быть разблокирован. Этот кейс иллюстрирует общий принцип: международные партнеры платят не за обещания, а за конкретный измеряемый результат принятый закон, созданный орган, назначенных должностных лиц или запущенную процедуру.

Нынешняя цифра не окончательный приговор для финансирования. В то же время, 36 просроченных обязательств показывают: Украине нужно ускорить выполнение реформ, чтобы не накапливать риски для бюджета, социальных выплат, оборонных расходов и стабильности государственных финансов.

Напомним

Как сообщал Минфин, в июле 2026 года правительственный Совет по предотвращению и противодействию отмыванию средств зафиксировал нарушение сроков со стороны Государственной службы финансового мониторинга.

Речь идет об отчете по результатам четвертой Национальной оценки рисков, который должен быть представлен еще до конца 2025 года. По информации информированных источников, Еврокомиссия оценивает невыполнение этого индикатора в 67 млн евро. Соответствующий пункт Ukraine Facility имеет статус «просроченный» и «проблемный».

Кроме того, зафиксировано, что четвертый транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility был предоставлен в меньшем объеме: 3,05 млрд евро вместо 4,5 млрд евро, поскольку Украина на тот момент не выполнила 3 из 16 обещанных Европейскому Союзу реформ.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами