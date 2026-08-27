SpaceX планирует построить самый большой в мире космодром стоимостью $100 млрд

SpaceX Илона Маска намерена построить на острове Пекан в штате Луизиана самый большой в мире комплекс для запуска ракет. Его стоимость может составить 100 млрд долларов . Об этом сообщает издание Louisiana Economic.

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Что известно о новом космодроме

Строительство площадки площадью более 50,5 тыс. га запланировано на 2027 год, а первый запуск нового комплекса — на 2029-й. Космодром будут использоваться преимущественно для запусков ракеты Starship и реализации спутниковых проектов SpaceX.

Илон Маск планирует использовать Starship для масштабного развертывания спутников, в частности, для обработки данных искусственного интеллекта. В перспективе на орбите может находиться до 1 млн таких спутников.

По официальным данным властей штата, проект станет четвертой и самой большой стартовой площадкой компании. Он будет включать пять пусковых комплексов, каждый с двумя стартовыми площадками и топливной базой, а также завод по производству горючего, энергетическую инфраструктуру и жилье для работников.

Новый космодром расширит запусковые мощности SpaceX, использующей площадки в южном Техасе и Флориде.

Что это даст Луизиане

SpaceX планирует создать 3000 новых рабочих мест в течение следующих 10 лет со средней годовой зарплатой 92600 долларов. Это на 192% выше средней зарплаты в округе Вермиллион. По оценкам властей штата, проект дополнительно создаст более 8100 косвенных рабочих мест.

Компания заключила со штатом соглашение о выплатах вместо налогов: ежегодно в течение следующих 25 лет SpaceX будет платить округу 25 млн долларов (с ежегодным ростом суммы) и дополнительно внесет единовременный платеж в 20 млн долларов. В общей сложности это должно принести округу более 820 млн долларов прямых выплат. Компания также пожертвует 25 млн. долларов на региональные нужды через местный благотворительный фонд.

Земля под будущим космодром принадлежала штату. Это бывшая собственность Exxon, которую теперь возвращают в экономическое обращение. SpaceX уже привлекла профильные природоохранные ведомства Луизианы, чтобы разработать влияние строительства на дикую природу и рыбные хозяйства региона, а также планирует проводить встречи с местными жителями и предоставить скидку 50% на интернет-услуги Starlink.

Напомним

Как сообщал Минфин, после выхода SpaceX на биржу Nasdaq тысячи ее сотрудников очнулись миллионерами.

По разным оценкам, IPO создала около 4 000 новых миллионеров среди персонала компании — от инженеров до работников столовой, получавших опционы на акции как часть компенсации. Большинство из них живут в Браунсвилле, штат Техас, и местные риэлторы уже готовятся к золотой лихорадке.