Страны ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины

Группа стран Евросоюза возобновляет попытки продвинуть план использования замороженных суверенных активов россии для финансирования Украины. Об этом пишет Financial Times . Швеция, Нидерланды, Испания и Польша хотят, чтобы Еврокомиссия возобновила работу над возможными механизмами использования этих средств, и готовят соответствующее письмо в Брюссель.

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О каких суммах идет речь

По данным FT, речь может идти о более чем 200 млрд евро активов центробанка россии, замороженных в Европе. Основная часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Евросоюз уже согласовал для Украины кредитную поддержку в 90 млрд евро, которая, по оценке авторов письма, должна покрыть около двух третей финансовых потребностей Киева до конца 2027 года. Однако дефицит финансирования сохраняется, и именно это послужило поводом вернуться к вопросу российских активов.

В проекте письма страны предлагают Еврокомиссии вместе с государствами-членами найти новые варианты использования этих средств. Имеются в виду такие, при которых финансовые и юридические риски были бы распределены между всеми странами ЕС, а не ложились только на Бельгию.

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Почему предыдущие попытки остановились

Ранее подобные инициативы тормозились именно из-за оговорки Бельгии. Брюссель опасается возможных судебных тяжб со стороны россии, финансовых рисков для Euroclear, а также потенциальных последствий для доверия к европейской финансовой системе в целом, ведь именно на территории Бельгии сохраняется основная часть замороженных активов.

Речь идет лишь о возобновлении переговорного процесса на уровне Еврокомиссии, а не о конкретном решении по конфискации или передаче средств Украине. Удастся ли найти формулу распределения рисков, которая удовлетворит все страны-члены, пока не известно.

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