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27 августа 2026, 10:58 Читати українською

Украинские банки за семь месяцев 2026 года сократили чистую прибыль до 62,5 млрд грн

Чистая прибыль украинских банков за первые семь месяцев 2026 года составила 62,5 млрд грн — это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил экономист Андрей Шевчишин.

Чистая прибыль украинских банков за первые семь месяцев 2026 года составила 62,5 млрд грн — это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

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Прибыль банков падает все быстрее

По словам экономиста, тенденция сокращения прибыли усиливается. В июле 2026 года чистая прибыль банков составила 8,42 млрд грн — на 7% меньше июня и на 41,6% меньше показателя июля 2025 года.

В долларовом эквиваленте за семь месяцев 2026 года банки заработали 1 398 млн. долларов — на 36,8% меньше, чем год назад. Если не учитывать кризисный 2022 год, то в долларовом исчислении это минимальный показатель прибыли банковской системы с 2020 года. Даже за семь месяцев 2021 года, до полномасштабной войны, банки заработали больше — 1461 млн долларов.

Почему падает прибыльность банков

Сокращение доходов происходит на фоне более жесткой монетарной политики Нацбанка. Как сообщал Минфин, 30 июля 2026 г. НБУ повысил учетную ставку с 15% до 15,5% годовых. А с 7 августа регулятор также изменил механизм размещения временно свободных средств банков: вместо автоматического удовлетворения заявок на трехмесячные депозитные сертификаты НБУ ввел процентные тендеры, где банки конкурируют за право разместить ликвидность.

Эти изменения повышают стоимость привлечения средств для банков и усиливают конкуренцию за вкладчиков, что оказывает давление на маржу финансовых учреждений. Параллельно Министерство финансов сократило предложение коротких военных ОВГЗ на августовском аукционе, чтобы сдержать рост стоимости государственных заимствований — это также отражает общий тренд по удорожанию денег в экономике.

Таким образом снижение доходности банковского сектора происходит одновременно с усилением монетарной политики НБУ, направленной на сдерживание инфляции и стабилизацию финансового рынка.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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