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27 августа 2026, 9:27 Читати українською

Украина оказалась между Швецией и Тайванем в рейтинге крупнейших должников — Experts Club

Украина занимает 38 место среди стран мира по абсолютному объему государственного долга с оценкой около $276,2 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП в 2026 году, свидетельствует анализ информационно-аналитического центра Experts Club.

Украина занимает 38 место среди стран мира по абсолютному объему государственного долга с оценкой около $276,2 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП в 2026 году, свидетельствует анализ информационно-аналитического центра Experts Club.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиГосдолг УкраиныПо оценке МВФ госдолг Украины в 2026 году составляет около $276,2 млрд, что соответствует 122,6% прогнозного ВВП.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Госдолг Украины

По оценке МВФ госдолг Украины в 2026 году составляет около $276,2 млрд, что соответствует 122,6% прогнозного ВВП. Этот показатель выше часто публикуемых данных относительно прямого государственного и гарантированного государством долга, поскольку методология general government охватывает более широкий сектор государственного управления.

В мировом рейтинге Украина расположилась между Швецией, занимающей 37-е место с долгом $279,3 млрд, и Тайванем — 39-е место с $269,2 млрд.

По соотношению долга к ВВП Украина имеет гораздо более высокий уровень нагрузки, чем большинство стран Центральной и Восточной Европы.

Читайте также: Из чего составляется долг США в $40 трлн и кто будет его возвращать

Для сравнения, Польша имеет около $745,5 млрд госдолга, или 65,7% ВВП, Румыния — $297,8 млрд и 61,9% ВВП, Венгрия — $211,1 млрд и 77,9% ВВП, Сербия — $47,77 млрд и 42,6% ВВП.

Источник изображения: experts.news

Источник изображения: experts.news

Крупнейшими государственными должниками мира в абсолютном выражении остаются США около $40,73 трлн, Китай — $22,29 трлн и Япония — $8,95 трлн.

Совокупный государственный долг 180 стран, для которых доступна сопоставимая статистика МВФ на 2026 год, составляет около $119,4 трлн, при этом на первую десятку приходится около 81% этой суммы.

Experts Club отмечает, что для оценки долговой устойчивости государства необходимо учитывать не только абсолютный размер долга, но его соотношение с ВВП и стоимость обслуживания.

Методика подсчета

Рейтинг составлен на основе апрельской базы World Economic Outlook Международного валютного фонда. Для сравнения государств использован показатель General government gross debt — валовой долг сектора государственного управления.

Такой подход позволяет сравнивать страны по единой методологии, поскольку национальные определения государственного долга могут существенно отличаться.

Напомним

Как писал «Минфин», в мае 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 20 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $1,33 млрд в долларовом. В то же время в пересчете на евро долг вырос на 119 млн евро.

По состоянию на 31 мая 2026 года общая сумма государственного долга и гарантированного государством долга Украины составила 9325,6 млрд грн (181,3 млрд евро или $210,7 млрд), в частности:

  • государственный внешний долг — 7 075,6 млрд грн (75,87%), или 137,6 млрд евро ($159,8 млрд);
  • государственный внутренний долг — 1 988,9 млрд грн (21,33%), или 38,7 млрд евро ($44,9 млрд);
  • гарантированный государством долг — 261,1 млрд грн (2,80%), или 5,1 млрд евро.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Serge55
Serge55
27 августа 2026, 10:32
#
Жити в борг це гріх.
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0
kadaad1988
kadaad1988
27 августа 2026, 10:44
#
Очередной привет от майдана 2014-го и погани, которая дорвалась до власти после него!
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0
TAN72
TAN72
27 августа 2026, 12:05
#
Что переживать, всё отдаст Раша😂
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0
nitrous2000
nitrous2000
27 августа 2026, 13:20
#
Стянут с них замороженые активы и никто не спросит.В Европе понимают что мы не будет отдавать эти деньги, так что в итоге и Бельгию прогнут как последнего противника отжатия замороженых активов
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