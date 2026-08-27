Украина оказалась между Швецией и Тайванем в рейтинге крупнейших должников — Experts Club

Украина занимает 38 место среди стран мира по абсолютному объему государственного долга с оценкой около $276,2 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП в 2026 году, свидетельствует анализ информационно-аналитического центра Experts Club.

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Госдолг Украины

По оценке МВФ госдолг Украины в 2026 году составляет около $276,2 млрд, что соответствует 122,6% прогнозного ВВП. Этот показатель выше часто публикуемых данных относительно прямого государственного и гарантированного государством долга, поскольку методология general government охватывает более широкий сектор государственного управления.

В мировом рейтинге Украина расположилась между Швецией, занимающей 37-е место с долгом $279,3 млрд, и Тайванем — 39-е место с $269,2 млрд.

По соотношению долга к ВВП Украина имеет гораздо более высокий уровень нагрузки, чем большинство стран Центральной и Восточной Европы.

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