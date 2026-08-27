Украина занимает 38 место среди стран мира по абсолютному объему государственного долга с оценкой около $276,2 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП в 2026 году, свидетельствует анализ информационно-аналитического центра Experts Club.
Украина оказалась между Швецией и Тайванем в рейтинге крупнейших должников — Experts Club
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Госдолг Украины
По оценке МВФ госдолг Украины в 2026 году составляет около $276,2 млрд, что соответствует 122,6% прогнозного ВВП. Этот показатель выше часто публикуемых данных относительно прямого государственного и гарантированного государством долга, поскольку методология general government охватывает более широкий сектор государственного управления.
В мировом рейтинге Украина расположилась между Швецией, занимающей 37-е место с долгом $279,3 млрд, и Тайванем — 39-е место с $269,2 млрд.
По соотношению долга к ВВП Украина имеет гораздо более высокий уровень нагрузки, чем большинство стран Центральной и Восточной Европы.
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Для сравнения, Польша имеет около $745,5 млрд госдолга, или 65,7% ВВП, Румыния — $297,8 млрд и 61,9% ВВП, Венгрия — $211,1 млрд и 77,9% ВВП, Сербия — $47,77 млрд и 42,6% ВВП.
Источник изображения: experts.news
Крупнейшими государственными должниками мира в абсолютном выражении остаются США около $40,73 трлн, Китай — $22,29 трлн и Япония — $8,95 трлн.
Совокупный государственный долг 180 стран, для которых доступна сопоставимая статистика МВФ на 2026 год, составляет около $119,4 трлн, при этом на первую десятку приходится около 81% этой суммы.
Experts Club отмечает, что для оценки долговой устойчивости государства необходимо учитывать не только абсолютный размер долга, но его соотношение с ВВП и стоимость обслуживания.
Методика подсчета
Рейтинг составлен на основе апрельской базы World Economic Outlook Международного валютного фонда. Для сравнения государств использован показатель General government gross debt — валовой долг сектора государственного управления.
Такой подход позволяет сравнивать страны по единой методологии, поскольку национальные определения государственного долга могут существенно отличаться.
Напомним
Как писал «Минфин», в мае 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 20 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $1,33 млрд в долларовом. В то же время в пересчете на евро долг вырос на 119 млн евро.
По состоянию на 31 мая 2026 года общая сумма государственного долга и гарантированного государством долга Украины составила 9325,6 млрд грн (181,3 млрд евро или $210,7 млрд), в частности:
- государственный внешний долг — 7 075,6 млрд грн (75,87%), или 137,6 млрд евро ($159,8 млрд);
- государственный внутренний долг — 1 988,9 млрд грн (21,33%), или 38,7 млрд евро ($44,9 млрд);
- гарантированный государством долг — 261,1 млрд грн (2,80%), или 5,1 млрд евро.
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